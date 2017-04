Som du kanskje allerede har lest, så har undertegnede langt om lenge fått bygget seg et eget hjemmekontor – et kontor som også skulle fungere som spillestasjon. Dette resulterte til slutt i en sak om hele prosessen, ettersom det var første gang jeg utsatte meg selv for noe slikt:

Kontoret bestod av mange forskjellige deler, deriblant en større skjerm – faktisk en ultrabred variant fra LG på 34 tommer, attpåtil med FreeSync. Også den fikk sin egen sak:

Phanteks Enthoo EVOLV ITX Formfaktor: Mini-ITX

Mål: 39,5 x 37,5 x 23 cm

Skyvebrønner: Ja, 2 stk Integrerte tilkoblinger: 2 x USB 3.0, mikrofon, AUX-inngang

Vifter: 1 x 200 mm, frontmontert

Materiale: Stål

Vekt: 5,4 kg

Pris: Fra 686 kroner Finn beste pris på Prisguide.no (Kommersiell partner)

Men én del som enda ikke har fått sin andel av oppmerksomheten, er selve kabinettet til kontorets datamaskin. Her gikk undertegnede for et Phanteks Enthoo EVOLV ITX. Én ting var at designet var minimalistisk og tiltalende, en annen at kabinettet var billig. Men aller viktigst: det var kompakt.

Kabinettet spiser derfor kun hovedkort av Mini-ITX-formatet, den minste standarden på det «vanlige» stasjonærmarkedet. De strategiske målene på knapt 39,5 centimeter i lengden, 37,5 i høyden og 23 i bredden gjør at du fint kan ha kabinettet på et lite skrivebord uten å skjemmes over størrelsen. Men tross størrelsen er det en del finfine løsninger her, som gjør at kabinettet føles dyrere enn det er.

Bli med på en liten omvisning på innsiden!

Demontering – Vi spiser oss gjennom maskinen

Kabinettet har dekorative LED-lys. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Siden undertegnede tross alt har bygget inn en liten datamaskin i kabinettet allerede, starter vi fra utsiden og spiser oss innover. På fremsiden er designet svært stilrent, med enkle stålflater og to LED-belyste områder: en av/på-markør nederst, og en reset-knapp ved toppen. Rett på oversiden derfra igjen finner du av/på-knappen, i børstet metall.

Sammen med reset-knappen finner vi også to USB 3.0-utganger, en mikrofon-inngang og en AUX-inngang – alt sammen hendig plassert i front.

Innganger på baksiden vil variere ettersom hva du installerer... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På baksiden av maskinen finner vi de egendefinerte inngangene, fra hovedkortet og grafikkortet – og helt nederst sitter strømforsyningen fastskrudd med fire skruer.

Baksiden gjør ikke så mye mer ut av seg, og kan ikke på enkelt vis åpnes eller demonteres. Det kan derimot sidene og fronten av kabinettet – som du snart skal få se. Først tar vi en liten titt på designdetaljene langs sidene på toppen:

...men disse fire på fremsiden er faste uansett. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

De to sidepanelene sitter tilsynelatende helt fastskrudd, men i realiteten er de skyvbare dersom man skrur ut de fire skruene på baksiden. Dette er heldigvis håndskruer, så skrutrekkeren kan man foreløpig la ligge:

Skruene som holder sidedekslene fast skrus ut og inn med fingrene – et klart pluss! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Alle de fire, små skruene har gummipakninger på innsiden, som skal hindre skade på kabinettet ettersom disse sannsynligvis vil skrus en god del ut og inn.

Med skruene vekk var det en smal sak å skyve de to sidedekslene ut av sporene sine. Sporene er rettet bakover, og et tydelig klikk markerer at panelet er løst. Prosessen kan du se i videoen under:

Før vi titter på innsiden av sidepanelene fjerner vi like godt panelet på fremsiden også. Dette er tilsynelatende av stål på fremsiden, men når det fjernes ser man raskt at mesteparten er hardplast – med et stålskall på utsiden.

Mekanismen klikkes enkelt ut og inn av fire punkter, og på undersiden finner du et stort støvfilter som klikkes av og på på samme måte. Bak støvfilteret finner du hovedviften, som er integrert i kabinettet når du kjøper det.

Frontdekselet tas enkelt av, og avslører et støvfilter – og bak det hovedviften på 200 millimeter.

Med alle de tre dekslene nappet av, kunne vi endelig øyne all innmaten som var installert:

Med alle de tre dekslene av kan vi se innmaten i all sin prakt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Et bittelite dypdykk ned i materien

Vi kunne nok fint avsluttet her, men for å gi et litt dypere dykk ned i materien har vi knipset et par bilder til som viser noen smarte løsninger Phanteks har implementert i sitt Mini-ITX-alternativ. Aller først demonterte vi vifta, som du selv kan erstatte med hva enn du selv ønsker:

Hovedviften skrus enkelt ut, men strømkabelen er rutet et godt stykke bakover.

Via høyre side av kabinettet fikk vi tilgang til innmaten, og så rett ned på hovedkortet. Her kunne de utvalgte delene – som du kan lese mer om her – beskues i all sin prakt:

En Intel Core i5-6600 i tospann med 16 GB DDR4-minne fra HyperX driver maskinen.

Kablene fra herligheten kunne rutes enkelt og pyntelig gjennom «hemmelige» vindu i den midtre metallplaten, og ut på baksiden. Mellom metallplaten og det ytre metalldekselet er det ganske trangt, så kablene ville nærmest naturlig måtte organiseres på en strømlinjeformet måte.

Via disse kamuflerte hullene kan kabler rutes mot baksiden, der de kan organiseres nokså pent.

Under kabelhullene var det installert to skyvbare brønner til 3,5-tommers disker, der nettopp én slik og en 2,5-tommers SSD var installert (med 3,5-tommer-adapter). Rett på oversiden av kabelhullet fant vi festeplass for enda en SSD, i 2,5-tommers format. Skyvebrønnene er imidlertid å foretrekke med tanke på fleksibilitet:

Snurredisker og SSD-er festes i uttagbare 3,5-tommers brønner som klikkes på plass i spor.

Ingen prosessorer eller hovedkort skulle demonteres i dag, men grafikkortet kunne vi demonstrere uttagningen av. Her måtte to skruer festet til selve kortrammen skrus ut, samt to i et metalldeksel over skyvebrønnene fjernes:

For å ta ut grafikkortet må totalt fire skruer ut.

Deretter var det en smal sak å poppe grafikkortet ut av PCIe-sporet, samt fjerne strømtilførselen:

...deretter kan man enkelt koble ut strømkablene, knakke opp låsen og nappe ut grafikkortet.

Og apropos strømtilførsel: også strømforsyningen på baksiden var som nevnt festet med fire skruer. Dermed var dette også en enkel del å fjerne, om man skulle ønske det:

Strømforsyningen sitter trangt til, men kan lirkes løs etter at man har skrudd ut fire skruer. Vi fjernet den imidlertid ikke helt, ettersom det var såpass trøblete. Egentlig burde hele kabinettet demonteres mer for å frigi plass, men hey, latskap.

Vi gir ingen karakter denne gangen, men kan oppsummere med å si at Phanteks har laget et kompakt og billig kabinett mange kan bli fornøyd med. Det er en del smarte løsninger her, og det er ikke veldig vanskelig å få en god «cable management» her. Phanteks selger også – for eksempel – egne vannkjølingsløsninger til kabinettet, så du er ikke helt begrenset på alle områder. Billigere og penere kabinett er det hvertfall få av på markedet i «tradisjonell» formfaktor!

Har du ikke fått lest kontorsaken enda?

FEATURE: Slik prioriterte jeg da jeg ville ha både kontor og spilling i ett »

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »