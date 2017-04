Det er ikke ofte vi bruker spalteplass til å skrive om noe så enkelt som USB-ladere. De er jo ganske selvforklarende, og de gjør som oftest det de lover – nemlig å lade dingser via USB. Men så fikk vi tilsendt en USB-lader ment for biler, kalt ZUS fra Nonda, som kan gjøre langt mer enn å bare lade. For på spesifikasjonslisten finner vi underlige ting som bluetooth, GPS-sporing, bilbatteri-rapport og reiselogg.

«Ikke verst for en liten dings til 400 kroner!» tenkte vi, så da var det bare å plugge den inn i bilen og sjekke.

Veldig effektiv lader

På grunn av vinkelen på kontaktene så er det litt klønet eå bruke vanlige ladekabler. Vi benyttet oss i stedet av Nondas vinklede kabler under testperioden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

ZUS er som alle billadere avhengig av å bruke sigarettpluggen, og byr på to ladeutganger, hvor begge to skal kunne gi deg 2,4A/24W ut. Allerede her begynner vi å like den lille dingsen – det er sjeldent vi ser at begge utgangene har nok futt til å kunne lade en iPad, vanligvis er det bare én av utgangene som klarer det. I tillegg er USB-portene reversible, som vil si at du kan putte inn ladekablene hvilken vei du vil.

Ladeutgangene er vinklet ut på hver sin side, som gjør at vanlige USB-kabler stikker litt rart ut til hver side, fremfor å stikke ut rett frem. Samme selskap selger imidlertid et par USB-kabler i både Lightning- og Micro-USB-varianter som er vinklede slik at kablene går rett frem, i tilfelle du heller vil ha det. Det var disse vi endte opp med å bruke under testperioden for å unngå at kablene stakk rett ut til siden.

Som en ekstra prikk over i-en er det små lys under hver USB-inngang, for å gjøre det lettere å koble til ladekablene.

Selve ladingen fungerer som forventet, og klarer å lade både mobiler og nettbrett, men mangler støtte for hurtigladingen Quickcharge til Qualcomm, som en rekke mobiler benytter seg av. Det betyr at de fortsatt kan lades, men ikke like raskt som for eksempel en iPhone.

Vi opplevde et par ganger under testperioden på to måneder, både med Nondas egne USB-kabler og våre egne, at de trengte et ekstra lite dytt for å faktisk lade. Det var imidlertid bare snakk om et lite knuff i kabelen, så begynte mobilen å lade igjen.

Nyttig parkerings-GPS

Bilfinneren er en veldig kjekk funkjson hvis du parkerer på en stoor parkeringsplass. Foto: Nonda

Men det mest spennende med Nonda ZUS-laderen er ikke at den kan lade mobilen din, men alle ekstrafunksjoner den kan by på. Disse krever naturligvis en mobil og gratisappen deres, som holder følge med lokasjonen din mens du kjører.

Etter at du har koblet dingsen til mobilen via Bluetooth så holder den følge med kjøringen din. Så fort du stopper bilen og laderen merker at den ikke lenger får strøm, får du en melding om hvor bilen er parkert. Lokasjonen får den fra GPS-en til mobilen din, men den klarer altså å vite når du har parkert ved å registrere når laderen ikke lenger har strøm.

Meldingen kommer som et lite varsel på mobilen, og du kan få opp et lite kart som viser den siste registrerte lokasjonen til bilen. Du kan aktivere en parkeringstimer for å unngå parkeringsbot (egentlig en helt vanlig nedtellingsklokke), og ta bilde av der du har parkert, i tilfelle GPS-en ikke er nøyaktig nok, for eksempel hvis du parkerer i et parkeringshus. Du kan også definere forskjellige soner hvor du kan parkere uten å få varsel, slik at du ikke blir varslet hver gang du parkerer utenfor huset ditt, eller ved kontoret.

Appen holder følge med på hvor jevn spenningen til bilbatteriet er.

Det hele fungerer utrolig bra, og selv om det ikke er noe du kommer til å trenge veldig ofte så er det såpass enkelt å bruke (du trenger tross alt ikke å gjøre noe som helst) at vi uansett setter pris på funksjonaliteten.

Det er også verdt å nevne at vi vanligvis kobler mobilen til bilstereoen via Bluetooth, og det var aldri noe problem å være koblet til både stereoen og Nonda-pluggen samtidig.

Noen funksjoner bak betalmur

I tillegg til å huske hvor du parkerte, kan appen også by på et par andre ting. Den skal for eksempel kunne fortelle deg hvor friskt bilbatteriet ditt er ved å se om det er store svingninger i spenningen i batteriet. Du kan også be appen om å holde følge med hvor, og hvor langt, du kjører, og gi deg ukentlige rapporter på dette. Denne funksjonaliteten er imidlertid en abonnementstjeneste, og ikke noe vi har prøvd noe særlig ut.

Konklusjon

Alt i alt kan vi trygt si at Nonda Zus-laderen er den mest allsidige USB-laderen til bilen vi har vært borti. Den er kraftig, har en rekke fine detaljer vi setter pris på, og parkerings-funksjonaliteten er faktisk overraskende smart. Hvis du trenger en USB-lader til bilen – kjøp denne.