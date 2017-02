Av ukjente grunner får undertegnede med ujevne mellomrom obskøne – og da også gjerne håpløse – produkter i fanget fra de høyere makter i redaksjonen.

Kanskje fordi de vet hvor utrolig glad jeg pleier å bli av å banne og sverte meg gjennom testingen, kanskje fordi de selv slipper unna å bruke tid på spetakkelet selv.

Uansett grunn, så kan vi like godt avsløre det først som sist: dagens produkt er en dings som faller mellom de fleste stoler, og som ikke tilfører noen glede i noens liv. Hils på «Laser Projection Keyboard», en liten firkantet sak som projiserer et lasertastatur som du kan skrive på, som vi fikk tilsendt fra kinesiske Gearbest.

Front og bakside av projektoren. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Produktet er enkelt designet som et avrundet rektangel, ca. 6-7 centimeter høyt og et par centimeter tykt. Langs hele utsiden løper en ubrutt plastramme, med en fordypning på høyre side for strømknapp og ladeinngang (Micro-USB).

Baksiden er dekket av et gummiert materiale, mens fremsiden ser ut til å være av sortfarget glass. Noen steder i fargen er det «hull», og inne bak disse glasshullene sitter det som utfører magien som lar oss taste på nær sagt en hvilken som helst overflate.

Hvordan fungerer et lasertastatur?

Tastaturet har forskjellige moduser, fra svakt til sterkt. I sterkt lys egner egentlig ingen seg spesielt godt, men i litt dunklere belysning kan det fungere. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Idéen høres ut som noe fra en 80-talls Sci-Fi-film, men det hele er faktisk ikke så komplisert. Det hele forklares enkelt og greit i den lille medfølgende manualen, som for øvrig – og i motsetning til mye annen «tsjainaware» – er fin å bruke.

Øverst finner du laserprojektoren til høyre, og sensoren til venstre. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Først projiseres selve lasertastaturet ut på en overflate fra en rød laserprojektor øverst i høyre hjørne, hvorpå en IR-sender helt i bunnen av dingsen sender et usynlig lys noen få millimeter over overflaten du bruker.

Dette lyset vil så reflekteres av fra fingrene dine når du skriver, og oppfattes av en sensor som sitter øverst til venstre, rett ved siden av selve laserprojektoren.

Løsningen skal være presis nok til at dingsen dermed kan sende hvilken tast du ønsket å trykke ned tilbake til det du enn måtte ha koblet den til.

Forferdelig å bruke i praksis

I praksis er imidlertid opplevelsen langt fra så strømlinjeformet som man kanskje skulle tro av å lese avsnittet over. For å starte med det helt åpenbare, så er det forbasket vanskelig å taste uten å hele tiden titte ned på tastaturet. Med mindre man lager det selv, har man ingen holdepunkter som innbyr til touch-tasting – med den følgen at tastingen foregår nokså tregt og at du må flytte blikket ofte.

Tastaturet synes best i litt dunkel belysning. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Å skrive på tastaturet er ikke enkelt. Setningen som skulle skrives var: "Hei, jeg heter Torstein, og dette fungerer skikkelig dårlig."

Det er dessuten ikke støtte for norsk språk her, selv om man kanskje skulle tro at én av hovedfordelene med å projisere et tastatur nettopp ville være å kunne tilpasse oppsettet etter eget ønske. Det kan du altså bare glemme. Faktisk er det her et helt proprietært knappeoppsett, så der man egentlig ville funnet taster som kunne ha blitt brukt for de særnorske vokalene er det, vel, null, niks og nada.

Til sist har du den mest kritiske feilen, som forsterkes av de to andre faktorene: du skriver nær sagt aldri det du tror du skriver når du bruker dette tastaturet. I tillegg til at det er lett å bomme og at oppsettet er annerledes enn man er vant til (komma og punktum er for eksempel plassert i toppraden...), er tastaturet rett og slett ganske upresist.

I rettferdighetens navn vil tastaturet stort sett alltid gi deg en "G" om du konsentrerer deg skikkelig om å treffe nøyaktig den tasten, men dette er såpass tidkrevende at det spenner bein på hele bruken.

Vi ga opp å skrive siste avsnitt med tastaturet

Det er ikke store saken det er snakk om. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi prøvde å bruke tastaturet gjentatte ganger, og sjekket om det var noe galt fordi det fungerte så dårlig. Men akk, nei: dette er rett og slett bare en forferdelig, grusomt ubrukelig dings.

Med det sagt, så er det noen positive ting her: den kobles til trådløst over bluetooth, og det går alltid raskt og smertefritt. Den lades også over Micro-USB, og virker å ha en relativt ålreit batteritid. Fjonge og nyttige varsellys på fremsiden har den også.

Det er imidlertid ikke nok til å redde produktet fra bunnlinjen: styr unna så langt det lar seg gjøre. Egentlig skulle siste avsnitt i denne artikkelen bli skrevet med tastaturet, men det lot seg rett og slett ikke gjøre av hensyn til undertegnedes egen mentale helse og begrensede arbeidstid.

