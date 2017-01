Spesialisert kjøkkenutstyr finnes i de fleste former og varianter. Men bacon blir stort sett tilberedt i stekepanne eller ovn. Enn om noen hadde laget en spesialisert innretning som fikset noen sprøstekte baconskiver uten at den hersens digre komfyren måtte være involvert?

Coolthings.com melder nå om Nostalgia Electrics Bacon Express. Det er, tro det eller ei, en bitteliten brødristeraktig sak som fikser sprøstekte baconskiver på et øyeblikk.

Sprøtt bacon på under fem minutter

Boksen har luker på hver side, og en stekeflate i midten som baconet kan stekes over. Når dingsen blir skitten kan man ta ut en dryppbakke i bunnen av «risteren» der fettet samler seg. Selve stekeflaten har slippbelegg og kan tas ut for vask.

Den skal bruke rundt fem minutter på å steke baconet, og har ulike innstillinger for tykke eller tynne baconstriper.

Dingsen er til og med ganske rimelig. En utsalgspris på 39 dollar via Amazon gjør at den nesten kunne gått inn under grensene før merverdiavgift legges på i Norge. Siden den ikke gjør det er frakt og importkostnader ganske så høye, og oppgis til hele 53 dollar, eller 440 kroner.

Planlegg besøk av elektriker

Når importkostnaden uansett blir høyere enn kjøpskostnaden er det kanskje greit å vite at du også trenger et hus med 120 volt i det elektriske anlegget for å bruke denne. Alternativt må du ha en fin strømforsyning til.

Det er muligens enklere å gå for en baconsteker til mikrobølgeovnen sin om man vil ha rask og enkel tilgang på sprøstekt nytelse.

