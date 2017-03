Corsairs første komplette spill-PC er en VR-klar kraftpakke

I februar meldte vi at Corsair hadde en komplett PC på gang kalt Corsair One, men på det tidspunktet fantes det fint lite detaljer. Nå har maskinen omsider blitt avduket i all sin prakt, som betyr at samtlige tekniske spesifikasjoner nå foreligger.

Corsair One er som ventet en relativt kraftig maskin som både kommer i en vanlig utgave og en Pro-versjon med enda mer krutt.

GTX 1070 og 1080

Førstnevnte kommer med en Kaby Lake-prosessor av typen i7 7700, GTX 1070-skjermkort og en lagringsløsning bestående av SSD på 240 TB og en harddisk på 1 TB.

Corsair One. Foto: Corsair.

På Pro-utgaven er spesifikasjonene jekket opp til den mer overklokkingsvennlige Intel Core i7 7700K-topprosessoren på opptil 4,5 GHz, som vi testet i januar, GTX 1080-skjermkortet og lagring bestående av en SSD på 480 GB og en hardisk på opptil 2 TB.

Begge modellene har 16 GB minne, sort aluminiumskabinett og 80 Plus Gold-sertifisert strømforsyning fra Corsairs egen SF-serie. Hovedkortet er av typen Z270 Mini-ITX. Ikke minst har Corsair One-modellene integrert vannkjøling, og støynivået skal være svært lavt.

Ikke ment å bli fiklet med

Det som kan være verdt å merke seg er at modellene imidlertid ikke er ment å bli tatt fra hverandre. En talsperson fra Corsair uttalte overfor Engadget, som har tatt en nærmere titt på Corsair One, at maskinen ikke er designet for å bli fiklet med og at det å ta fra hverandre og sette sammen maskinen er en komplisert prosess.

Dette kan det nok være greit å ha i tankene om man har lyst til å gå til anskaffelse av Corsair One. Maskinen har amerikanske priser på 1800 og 2200 dollar for henholdsvis den vanlige versjonen og Pro-utgaven, og norsk pris og lansering er ennå ikke kjent. Les alle spesifikasjonene på produktsiden.

Under kan du se Corsairs reklamevideo.

