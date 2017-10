Commodore bekrefter mini-versjon – vil hete C64

Nintendo har gjort stor suksess med gjeninnføringen av sine første spillkonsoller i mini-utgaver. Og nå får de konkurranse fra nok et legendarisk produkt, nemlig Commodore 64.

Den nye modellen får navnet C64 Mini, og er på samme måte som de to Nintendo-produktene en liten kopi av 80-talls maskinen. Men selvsagt mer klargjort for dagens TV-er.

Aldri hørt om Commodore 64?

Les mer om den legendariske maskinen her (Ekstra) »

USB og HDMI

Skulle du mot all formodning sitte på en av de gamle Commodorene, vil du ikke kunne få noe brukt for utstyret den bruker. Med den nye miniutgaven er nemlig de gamle portene skiftet ut med mer moderne USB-varianter.

Via disse portene kan du koble til en joystick (som følger med), men også et eksternt tastatur så du kan programmere i BASIC. Maskinen kobler du til TV-en eller monitoren din via en HDMI-utgang.

Forhåndsinstallerte spill

På de to modellene fra Nintendo følger det med spill som er forhåndsinstallert. Det gjør det også på C64 Mini. Her er de totalt 64 spillene du har å velge mellom:

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Bounder

California Games

Chip's Challange

Confuzion

Cosmic Causewat: Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone's A Wally

Firelord

Gribbly's Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

Insects in Space

Mega-Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc of Yesod

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

Den nye C64 Mini-utgaven er ventet å komme i butikken i løpet av 2018, og den skal koste rundt 80 euro, eller rundt 800 norske kroner.

Ikke hørt om Nintendo SNES Classic Mini?

Her kan du lese alt om den »

(Kilde: TheC64.com)