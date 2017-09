Colosseum kino har blitt kraftig pusset opp

Tek.no / Oslo: Norges største kino gjenåpner i dag sin storstue etter at den har blitt kraftig pusset opp. På menyen står blant annet flunkende nye stoler, et større og bedre lerret – og ikke minst en spektakulær endring i den velkjente kuppelen.

I denne skal nemlig hele 16 projektorer gi deg en kinoopplevelse du trolig aldri før har sett maken til. Nå kan du nemlig få video i hele kuppelen, i tillegg til det nye og enda større lerretet.

Se videoen øverst i saken.

Trolig først i verden

Er du en av mange som har tenkt deg en tur på den nyoppussede sal 1 i Colosseum den nærmeste tiden vil du få det som trolig er en helt unik opplevelse.

Mot den velkjente kuppelen skytes nå nemlig levende bilder og grafikk, slik at innholdet forlenges oppover hele det 32 meter høye taket. Sammen med denne løsningen er dessuten høyttaleranlegget oppgradert med ytterligere 50 høyttalere som skal heve hele opplevelsen.

16 projektorer sender levende bilder opp i den 32 meter høye kuppelen i Sal 1 Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi fikk servert en videosnutt, og det er lite tvil om at denne funksjonen bidrar til en helt ny opplevelse. Innholdet starter på det tradisjonelle lerretet og kryper etter hvert opp av skjermen.

Videoen gir en stilig 3D-effekt hvor innholdet som vises gjør at kuppelen ikke lenger føles ut som en kuppel. Eneste problemet er at overflaten er så enorm at du får problemer med å se hele innholdet av gangen, men at det er noe nytt og spennende er det ikke tvil om.

Teks utskremte klarte seg helt fint i de beste stolene Colosseum nå kan by på.

Dette kan minne om løsningen stadig flere ishockeybaner bruker, hvor de legger grafikk og video direkte på isen, bare at det her havner i den buede kuppelen.

Først og fremst skal denne nye funksjonen brukes til å vise innhold og snutter før selve filmen snurres i gang. For eksempel vil det før visningen av Askeladden – I Dovregubbens hall være grafikk med troll og andre ting knyttet til filmen i kuppelen.

Men det utelukkes heller ikke at kuppelen kan bli en del av filmen med tiden.

Færre, men bedre seter

Den nye salen har også fått helt nye seter. Her kan du nå lene deg bakover og kose deg over filmen i større grad, med en egen holder til drikke. For å gi bedre komfort har dessuten antall seter blitt redusert med 100.

Samtidig har to av radene fått noen enda mer eksklusive stoler. Både den første raden og den såkalte «gullrekken» har begge fått skiftet ut den midtre rekken av stoler med noen som kan slås helt ut.

De flotteste stolene har egen, elektrisk justering og USB-uttak så du kan lade mobilen din.

Ved hjelp av knapper på innsiden av stolen kan du elektrisk justere stolene etter eget ønske, hvor du blant annet kan felle ryggen langt ned, samtidig som du hever føttene. Skulle du ha behov for strøm underveis, er det i tillegg et USB-uttak mellom justeringsknappene i disse stolene.

Europas største i sitt slag

Også lerretet har blitt oppgradert, fra det som var et såkalt sølvlerret, til en «Ultimate Screen» fra RealD.

Dette er Europas største i sitt slag, og skal gi opptil 75 prosent bedre lysrefleksjon. Grunnen til dette ligger i økt presisjon i produksjonen av lerretet, der blant annet perforeringshullene er kuttet ut med laser, og derfor kan være langt mindre.

Det nye lerretet måler hele 22 meter i bredden. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg er selve overflaten økt til 22 meter i bredde. Det betyr at arealet av det nye lerretet er 15 prosent større enn en tennisbane.

En annen styrke er at dette lerretet skal være bedre til å se 3D på. Vi fikk servert noen trailere, blant annet fra den kommende Star Wars-filmen «The Last Jedi», og vi må si at det er et imponerende resultat som blir servert.

Mens vi ofte opplever at det blir litt crosstalk (ghosting) på tradisjonelle kinoer, altså at man opplever at bildet blir grumsete i detaljene, og blir vanskelig å fokusere på, er det problemet helt borte her.

Totalt må vi si at vi liker oppgraderingene til «hele Norges storstue» har fått, og at det som ofte omtales som en av verdens ti beste kinoer fortsatt i aller høyeste grad er det.