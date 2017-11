Nyeste Chrome dreper irriterende pop-up-vinduer

Internett kan være et plagsomt sted å være, men heldigvis er nettleserprodusentene klar over problemet. Nå melder det på Chromium-bloggen at Googles popoulære nettleser utstyres med en knippe nye våpen i kampen for en bedre nettopplevelse.

Denne gangen har Google blant annet tatt tak i upassende og uventede omdirigeringer til andre nettsider, et fenomen mange nettbrukere sikkert kan kjenne seg igjen i.

Den nyeste Chrome 64-versjonen av nettleseren skal løse dette ved å vise brukeren et informasjonsvindu i stedet for å ta brukeren til den nye siden, slik at man kan fortsette å bruke siden man allerede har åpnet.

Ser det kjent ut? Foto: Google

Bedre «pop up»-blokkering

En annen endring, som kommer i Chrome 65, er bedre blokkering av det plagsomme «pop up»-fenomenet. Den vanlige blokkeringen kan nemlig omgås ved at nettsider åpnes i et nytt vindu når man trykker på en lenke, samtidig som at hovedvinduet navigerer til en annen, uønsket side.

Chrome 65 skal bli i stand til å identifisere denne omgåelsen og la brukeren fortsette til destinasjonen uten at hovedsiden navigerer til en ny side, samtidig som man får opp et informasjonvindu om hva som har skjedd slik at brukeren har bedre kontroll.

I tillegg til dette skal Googles nettleser også trappe opp kampen mot andre typer sleipe «triks» som tar brukere til andre sider mot deres vilje. Eksempler på dette omfatter lenker til andre nettsider som er forkledd som videoavspillingsknapper og gjennomsiktige «lag» over nettsider som registrerer klikkene dine og åpner nye faner eller vinduer.

De nye endringene følger opp tidligere tiltak fra september, da det ble kunngjort at automatisk avspilling av video heretter kun skal skje uten lyd eller i tråd med brukernes preferanser. Det hele er et ledd i en bred satsing på bedre nettopplevelser basert på kriterier definert i samarbeid med flere andre store Internett-aktører.

