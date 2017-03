Chrome skal spare masse strøm ved å «nedprioritere» bakgrunnsfanene

Det pågår stadig et kappløp blant nettleserne når det gjelder å finne måter å kutte ned strømforbruket på, noe som er særlig viktig for folk som benytter mye bærbare PC-er på farten. I et innlegg på den offisielle Chromium-bloggen forteller Google nå om et nytt effektiviseringstiltak.

I den seneste 57-versjonen av Chrome skal Google nemlig begynne å nedprioritere faner som du har gående i bakgrunnen for å spare strøm. Ifølge Google konsumerer slike faner cirka en tredjedel av strømmen når man bruker nettleseren på den stasjonære plattformen.

Foto: Google

Kraftig reduksjon i CPU-belastning

Google forklarer nærmere at de skal begrense den gjennomsnittlige CPU-bruken til én prosent av en kjerne dersom kan kjører oppgaver i bakgrunnen som tar mye prosessorkraft.

Bakgrunnsfaner som kjører musikk eller sanntidsprotokoller som WebRTC og WebSocket vil imidlertid ikke bli omfattet av det nye effektiviseringstiltaket. Ifølge Google skal den nye funksjonen ha ført til 25 prosent færre opptatte bakgrunnsfaner, som altså skulle spare en del strøm.

Dette er imidlertid bare første steget, for på lengre sikt skriver Google at de har planer om å suspendere bakgrunnsfaner fullstendig, og at de skal ta steg i den retningen. Det er uvisst akkurat hvor store merkbare besparelser det nye tiltaket til Google har for forbrukere, og hvor står effekten blir på den bærbare plattformen.

Ifølge tester skal det fremdeles være Microsofts Edge-nettleser som er best på strømforbruk »