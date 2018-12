Chilimobil tvinger kunder vekk fra Fri Data. – Et ekstremt forbruk, sier Chili-sjefen

Chilimobil har allerede vært i hardt vær denne uken for den nye løsningen med at man må restarte telefonen for å låse opp mer data på Fri Data-abonnementet deres.

Et antall kunder har nå også fått beskjed om at bruken deres ikke anses å være innenfor Chilimobils vilkår, og at de derfor er blitt tvangsflyttet ned på 25 GB-abonnementet til 399 kroner i måneden.

Drøye 10 GB om dagen

SMS-en enkelte Chilimobil-kunder har fått denne uken.

En av dem er Ben Martinsen. Han viser frem trafikkloggene fra sin Android-telefon, som viser at han har brukt 222 gigabyte i løpet av 18 desemberdager. Tirsdag tikket det inn en SMS fra Chilimobil.

«Hei! Vi kan dessverre ikke lengre tilby deg fri data-abonnementet, med hjemmel i våre vilkår (punkt 17, avsnitt 5): Bruken anses ikke lenger å være personlig hvis Kundens forbruk av data vurderes å vesentlig overstige tilsvarende kunders gjennomsnittsforbruk. I slike tilfeller forbeholder Chilimobil seg retten til å begrense eller stenge Kundens dataforbindelse. Ditt abonnement er nå endret til 25 GB (399,- i måneden). Hilsen oss i Chilimobil»

– Jeg valgte Chilimobil som leverandør da jeg bor på en slik plass at det ikke lar seg gjøre å få bredbånd eller andre nettverksløsninger utenom mobilt bredbånd. Jeg eier ikke TV eller datamaskin, men jeg streamer en del Netflix, Viaplay, Youtube og Spotify. Jeg fikk beskjed av Chili om at jeg ble flyttet over til deres 25 GB-abonnement da jeg har brukt mer data enn gjennomsnittlige brukere, men jeg har aldri blitt opplyst om at jeg må holde meg innenfor en viss datamengde, sier Martinsen til Tek.no.

Chilimobil-kunde Ben Martinsen ble tvangsflyttet fra Fri Data til 25 GB. - Jeg har betalt for et produkt de nekter å levere, sier han. Foto: Privat

– Sa aldri at det ville være et problem

Han sier han ikke er imponert.

– Jeg har betalt regningen for desember for fri data, men nå er jeg flyttet over på et abonnement som for min del er ubrukelig. Jeg aksepterer ikke denne oppførselen. Jeg har betalt for et produkt som de nekter å levere.

– Chili har jo tydelig sagt at abonnementet ikke er ment som en bredbåndserstatning. Synes du likevel bruken din har vært rimelig?

– Da jeg var i kontakt med Chilimobil før jeg gikk over til dem som leverandør var jeg klar på hvordan jeg bruker mobilen. Jeg fikk aldri beskjed om at dette kom til å være et problem med tanke på databruk, sier Martinsen, som opplyser at han allerede har fått tilbud fra Onecall og vurderer å gå til dem i morgen.

Frustrerte kunder på Chilimobils Facebook-vegg klager over at de ikke lenger får Fri Data. Foto: Skjermdump

Kundestorm

Chilimobils Facebook-vegg flommer i disse dager over av frustrerte kunder. Mange er oppgitte over SMS-løsningen vi skrev om tidligere i uken, men en del klager også på at abonnementet deres er blitt nedgradert etter høyt forbruk.

De fleste av dem oppgir forbruk som minner om Martinsens, med rundt 200 gigabyte så langt i desember. En skriver også at hans abonnement ble stengt etter at han hadde brukt 50 gigabyte på fire dager.

Et par titalls kunder

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier at de har reagert overfor 0,2 prosent av kundene. Om vi stikker fingeren i luften og gjetter at Chilimobil har 10 000 Fri Data-kunder, betyr det i tilfelle at 20 stykker har fått abonnementet tvangsnedgradert.

– Vi snakker i disse tilfellene om et ekstremt forbruk som langt overstiger hva en normal kunde kan klare å konsumere, sier Mill til Tek.no.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier de kundene som er blitt nedgradert har hatt et ekstremt forbruk. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Kan dere virkelig forsvare å kalle abonnementet for Fri Data når dere stenger ned kunder med høyt forbruk?

– Vi mener at vi fremdeles leverer på Fri Data på kundens mobilabonnement, svarer Mill, som sier at de vil fortsette å presse prisene ned for norske forbrukere.

Han opplyser for øvrig at så langt er det kun cirka fire prosent av kundene som i det hele tatt har hatt behov for å sende SMS for å låse opp mer data.

Bente Øverli i Forbrukertilsynet sier de vil se på hvorvidt Chilimobils vilkår er urimelige. Foto: Kimm Saatvedt/Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet: Vil se på saken

Forbrukertilsynet er myndigheten som følger med på om norske selskaper lover det de holder i sin markedsføring.

Nestleder Bente Øverli sier de har merket seg endringene i markedsføring og vilkår fra Chilimobil.

– Vi vil se nærmere på om markedsføringsloven er overtrådt, blant annet om vilkåret må anses urimelig. Vi har ingen kommentarer til dette før vi har fått vurdert saken nøyere, skriver Øverli i en e-post, og sier hun vil komme tilbake til oss etter jul.