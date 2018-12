Chilimobil ønsker å stoppe «Fri Data»-kunder fra å dele mobildata videre

I en pressemelding fra Chilimobil kommer det frem at selskapet anker vedtaket til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hvor det kreves at «Fri Data»-abonnement deres åpnes for datadeling og bruk på flere enheter.

Dette til tross for at Chilimobil-sjefen i november sa at de skulle åpne opp for datadeling og fortsette med «Fri Data»-abonnementet sitt.

Bare til personlig bruk

Problemene for Chilimobils Fri Data-abonnement startet da de sa at abonnementet bare var for personlig bruk på én enhet, og ikke kunne deles videre til flere enheter som en «Hotspot».

En slik begrensning mente Nkom ikke var lovlig, og varslet operatøren om at de ville sende et pålegg om å fjerne denne begrensningen. Dette pålegget ble sendt i dag, og selv om Chilimobil allerede har utført de nødvendige endringene i abonnementet viser det seg nå at de likevel vil kjempe mot Nkoms vedtak.