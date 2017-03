Er du Chili-kunde? Snart blir du overført til Telias nett

Lavprisoperatøren Chilimobil har frem til nå benyttet Telenors nett, men det blir det nå endring på. Fra like over påske vil selskapets kunder motta et nytt SIM-kort som flytter dem over på Telias nett.

– Vi har testet nettet over en lengre periode, og konkludert med at tiden nå er moden for å ta farvel med Telenor, forteller daglig leder Lars Ryen Mill i Chilimobil i en pressemelding.

100 millioner kroner

Lars Ryen Mill i Chilimobil. Foto: Chilimobil

Han sier at byttet vil gi Chilimobil tilgang til nyere teknologi, bedre dekning og flere tjenester enn hva Telenor kan tilby.

Frem mot sommeren vil selskapet lansere Data rollover, tvilling-SIM, mobilt bredbånd og en lagringstjeneste kalt ChiliSky.

Avtalen med Telia har en verdi på rundt 100 millioner kroner, og strekker seg foreløpig over to år.

– Telia skal være en digital tilrettelegger i samfunnet, og synes det er hyggelig at stadig flere ser på oss som en foretrukken partner for mobilteknologi, slik som Chilimobil. Vi har investert milliarder de siste årene for å bygge ut landets mest moderne og fremtidsrettede 4G-mobilnett, og ønsker å dele mulighetene dette åpner for med så mange som overhodet mulig, sier Katharina Mosheim, direktør for Business Transformation og Wholesale i Telia Norge.

Fri fart eller ei?

Ifølge E24 skal Chilimobil ha forhandlet om nye vilkår med Telenor før de valgte Telia, og et av punktene som skal ha vært vanskelige var hvorvidt selskapet måtte betale ekstra for fri fart i mobilnettet.

Dette lanserte først Telenor før jul, men kun for sine egne kunder, og de planla å ta ekstra betalt for fri fart fra kundene som leier plass i nettet deres.

Telia fulgte kjapt etter, men ga også fri fart til alle selskapets grossistkunder.

Blant de billigste

Chili har lenge markert seg som en av de billigste aktørene i det norske mobilmarkedet, og har i mange måneder vært med helt til slutten i kåringen av månedens beste mobilabonnement, som vi gjør hver måned.

Spesielt har Chili hevdet seg godt i 5- og 10 GB-kategoriene, men tapt på målstreken på at de har hatt litt for heftige priser for overforbruk.

Kanskje gjør Telia-byttet at de kan strekke seg til toppen snart?