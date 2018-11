Chili-sjefen: – Ja, vi fortsetter med fri data-abonnement, og vi åpner opp for datadeling

– Vi kommer til å åpne for datadeling fra og med 1. januar 2019, sa Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill fra scenen på Inside Telecom-konferansen i Oslo onsdag.

Selskapet til Mill er fortsatt i en særklasse når det gjelder å tilby store datapakker i Norge. De krever 399 kroner i måneden for «opptil 1000 gigabyte», mens de nærmeste konkurrentene, Ice og Komplett Mobil, tilbyr 15 gigabyte til samme pris.

Abonnementet har imidlertid hatt visse begrensninger, som at man ikke kan dele nettet fra mobilen med andre enheter. Dette konkluderte Nkom nylig med at var i strid med reglene om nettnøytralitet, og krevde endring, deriblant at de åpnet for datadeling fra mobilen til andre enheter.

Dette kommer 1. januar, sier Ryen Mill fra scenen.

Kan måtte øke prisen

Han varslet også at Fri Data vil bestå, men at de vil annonsere endringer i porteføljen 30. november.

– Utfordringen for oss er hvordan vi skal håndheve det å begrense abonnementet til personlig bruk, men samtidig unngå at kundene deler med hele nabolaget. Dette krever imidlertid litt tekniske endringer, og derfor venter vi til 1. januar.

Mill henviste til Tek.nos sak om hvordan fri data-abonnement i andre land er løst, og det er dermed ikke usannsynlig at Chili kommer til å velge en av disse variantene. Han ønsker imidlertid ikke å konkretisere dette, og ville heller ikke si noe om hvorvidt det eventuelt vil bli endringer i prisen.

– Vi ønsker ikke heve prisen, men det er mulig at vi må. Dette er ikke helt avgjort.

Ikke interessert i å erstatte fiberen

Mill viste frem en undersøkelse de hadde gjort blant egne kunder, som viste at 62 prosent av kundene for eksempel oppga at de så mer Netflix og andre betaltjenester etter å ha gått over til Fri Data.

– Er det noen i salen som ser mer enn fire timer Netflix om dagen, spurte Mill, og fulgte opp:

– Dere skal vite at alle dere er hjertelig velkommen på Fri Data-abonnementet vårt. De kundene vi ikke vil ha, er de kundene som bruker abonnementet som en erstatning for fiberen hjemme.