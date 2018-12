Chili fikk medhold av departementet: Utsetter Fri Data-vedtak til februar

Sagaen om Chilimobils Fri Data-abonnement ser ikke ut til å ende ta. Nå har Chilimobil fått innvilget såkalt utsatt iverksetting av Nkoms vedtak fra like før jul.

Vedtaket krevde at Chilimobil fjerner vilkårspunktet om at SIM-kortet ikke kan brukes i rutere eller annen maskin-til-maskin-kommunikasjon. Nkom var nemlig ikke fornøyd med endringene Chilimobil hadde gjort for å føye seg etter nettnøytralitetsreglene.

Chilimobil påklagde umiddelbart vedtaket til Samferdselsdepartementet, og har nå altså fått medhold.

– Uforholdsmessig begrensning

Samferdselsdepartementet skriver i sin avgjørelse at de mottok vedtaket fra Nkom etter arbeidstid 20. desember, og at de derfor ikke har hatt anledning til å gjøre noen vurdering av sannsynlig utfall av klagesaken Chilimobil har varslet.

Dette er saken Chilimobil lanserte i mai abonnementet «Chili Fri Data», som tilbød inntil 1000 gigabyte i måneden for 399 kroner, men var begrenset til personlig bruk på mobilen, og derfor ikke tillot for eksempel datadeling fra mobilen til andre enheter. Dette varslet Nkom i oktober at var et brudd på reglene om nettnøytralitet, ettersom disse krevde at brukeren står fri til å bruke tjenesten på enheten han eller hun vil. Nkom annonserte da at de ville komme med et pålegg om endring. Chili endret sine vilkår og satte opp prisen, men Nkom var ikke fornøyd, og krevde 20. desember at selskapet gjorde ytterligere endringer. Det er dette vedtaket Chilimobil nå har fått vedtatt at ikke settes i verk før i februar.

– Departementet ser at en umiddelbar iverksetting fører til at Chili ikke kan gjøre endringer i produktet sitt til ugunst for brukeren på grunn av varslingsfristen. En umiddelbar iverksetting vil etter departementets vurdering i denne saken føre til at handlingsrommet til Chili på kort sikt begrenses uforholdsmessig. Departementet mener at dette tilsier at Nkoms vedtak skal gis utsatt iverksetting. Etter departementets oppfatning vil en lengre iverksettingsfrist gi Chili anledning til å områ seg og gjøre de nødvendige tilpasninger, heter det i vedtaket fra Samferdselsdepartementet.

De viser også til at umiddelbar iverksetting vil kunne føre til økonomisk tap for Chilimobil, blant annet fordi de vil kunne tape kunder om prisen må settes ytterligere opp eller vilkårene endres.

– Feil skjønn

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill. Foto: Chilimobil

Utsettelsen betyr altså at Chilimobil ikke må fjerne vilkårspunktet «Abonnementet Chili Fri Data kan ikke benyttes i modem/ruter og/eller for maskin-til-maskin-kommunikasjon» før 8. februar. Innen den tid vil Chilimobil også ha hatt tid til å påklage Nkoms vedtak.

– Det stemmer at vi er uenig i vilkårspunktet om bruk i ruter. Chili Fri Data er ikke en fibererstatter. Det er ikke intensjonen med Chili Fri Data, og heller ikke det 99,5 prosent av kundene våre etterspør, skriver Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill i en SMS til Tek.no.

– Vi mener Nkom har brukt feil skjønn og i realiteten presser prisene på mobildata opp. Vår agenda er det motsatte, nemlig å kjempe for at norske mobilkunder skal få mer mobildata for pengene enn det våre konkurrenter er villige til å gi, sier Chilimobil-sjefen.

Ryen Mill svarte på kritikken fra Tek-leserne: – Fri data handler også om tillit

Vurderer å endre vilkårene

Chilimobils advokat Knut Glad i advokatfirmaet Føyen Torkildsen sier i en melding at departementets beslutning innebærer at Chilimobils vilkår per i dag fortsatt er lovlige.

– Chili vil nå vurdere om man skal gjøre noen endringer i vilkårene frem til 8. februar 2019. Chili vil uansett påklage Nkoms vedtak innen klagefristen 17. januar og be Samferdselsdepartementet om å oppheve vedtaket, sier Glad.

Tek.no har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet, men pressevakt Kjell Brataas sier de sannsynligvis ikke kan komme med et svar før neste uke.

