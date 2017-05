Chess og Onecall lanserer nye abonnementer - her er prisene

Som vi meldte før helgen annonserte Chess via en SMS til sine eksisterende kunder at disse får EU/EØS-roaming inkludert i sine abonnementer uten ekstra kostnad.

Chess tok i etterkant kontakt med oss og mente det vi skrev var «helt feil», tross at kundeservice-chatten til Chess hadde bekreftet for oss at det var akkurat slik det var.

Eksisterende kunder får roaming

Nå har Chess sluppet katta ut av sekken, og joda: Alle eksisterende kunder med Easy- eller SjakkMatt-abonnementer har fått EU-roaming inkludert uten ekstra kostnad.

Disse abonnementene vil ikke lenger være i salg, men erstattes av nye abonnementer kalt Chess King, som alle har fri EU/EØS-roaming inkludert. Vi tar en kikk på abonnementene i tabellen lenger ned i saken.

OneCall-kunder får også EU-roaming inkludert

Også Onecall annonserer i dag at de inkluderer EU-roaming til sine eksisterende kunder, og også alle som blir Onecall-kunde før 1. juni. Da trer nemlig nye abonnementer og priser i kraft.

Chess' nye abonnementer er kalt King, og tilbyr jevnt over mindre data til samme pris som tidligere, men med EU/EØS-roaming inkludert. Onecalls nye priser er kliss like, men de tilbyr ikke noe 15 GB-abonnement.

– Dette er vår lanseringskampanje for å feire at mobilbruken på reise i EU og EØS nå blir enda enklere – og enda billigere – for alle som er kunde hos oss i OneCall fra før av, eller som blir det i løpet av mai, sier Onecall-sjef Øystein Eriksen i en pressemelding.

Usikker på hva som er det beste abonnementet for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

Kliss like priser

Onecalls «EU-pakka», som har vært en billig måte å kjøpe datatrafikk i EU, Tyrkia og USA på, omdøpes til Utland-pakka og har samme vilkår som tidligere, bare at de kun gjelder i Tyrkia og USA.

Både Chess og Onecall er eid av Telia, og det er derfor ikke spesielt overraskende at de nye prisene deres er kliss like.

Gjennomgående får du noe mindre data inkludert enn tidligere til samme pris, og prisene øker noe for samme mengde data. For eksempel kostet 1 GB tidligere 199 kroner i måneden hos begge operatørene, mens du fikk 3 GB for 249 kroner.

Abonnementene er også utformet slik at de stort sett ikke direkte konkurrerer med morselskapet, som tilbyr 1, 3, 6, 15 og 40 GB i måneden. De inkluderer selvfølgelig data rollover og fri fart i mobilnettet.

Abonnement Chess Onecall Billigste tilbyder med roaming inkludert Pris 1 GB 229,- 229,- Ice/Hello 129,- 2 GB 249,- 249,- Ice 199,- 4 GB 299,- 299,- Telio (5 GB) 258,- 8 GB 399,- 399,- Chili 349,- 15 GB 499,- Chess/Talkmore/Telenor/Telia 499,-

Ikke på pristoppen

Som vi ser priser både Chess og Onecall seg noe over de billigste tilbyderne i hver kategori, med unntak av Chess' 15 GB-abonnement, som sammen med Talkmore, Telia og Telenor (!) faktisk er billigst.

Her må det imidlertid nevnes at de som har Fjordkraft som strømleverandør kan få 20 GB til 439 i måneden med roaming inkludert. Har du TV og bredbånd fra Get kan du også få det samme der, siden de dobler datamengdene til trippelkunder.

Som vi har presisert ved gjentatte anledninger er det et krav at alle operatører fjerner separate ekstrakostnader for roaming i EU og EØS innen 15. juni.

Listen over operatører som har gjort dette er lang, men det er fortsatt en del som gjenstår. Tendensen ser uansett ut til å være klar: Mobilabonnementene har blitt klart dyrere enn tidligere.

15 GB til 499 kroner i måneden er for eksempel halvparten så mye data som Komplett Mobil tilbyr til 499 kroner i dag - uten roaming inkludert.