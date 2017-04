Chess innfører fri EU-roaming - uten å sette opp prisene

Som kjent trer nye EU-regler i kraft 15. juni, og det er ikke lenger tillatt å ta betalt separat for vanlig bruk av mobilen i EU og EØS.

Ice og Hello har løst dette ved å sette opp prisene på alle abonnementene sine, mens Get har innført dette uten ekstra kostnad for kundene.

1. mai

I dag annonserte Chess overfor kundene sine at de velger samme løsning som Get, nemlig at fri EU-roaming blir inkludert i alle Easy-abonnement uten ekstra kostnad for kundene. Endringen trer i kraft 1. mai, og kundene trenger ikke foreta seg noe ekstra.

Det bekrefter Chess' kundeservice-chat overfor Tek.no.

I motsetning til Hello og Ice har imidlertid ikke Chess vært å finne i toppen av prisrangeringen i vår mobilabonnementsoversikt, og det er de heller ikke selv med innføring av fri roaming.

Abonnement Pris Billigste inkludert roaming Pris Chess Easy 1 GB 199,- Ice/Hello 129,- Chess Easy 2 GB 229,- Ice 208,- Chess Easy 5 GB 299,- Telio 258,- Chess Easy 10 GB 399,- Chili 349,- Chess Easy 20 GB 499,- Fjordkraft 539,-/439,-*

*=For kunder som har Fjordkraft-strøm i veggen

Vi fikk tips fra en leser, og Chess' kundeservice-chat bekreftet: Chess-kundene får roaming i EU/EØS inkludert fra 1. mai Foto: Skjermdump

Billig i utlandet

Som vi ser hevder Chess seg altså fortsatt ikke helt i toppen, selv om bildet ser litt lysere ut om det er flere i husstanden som har Chess-abonnement. Da får du nemlig 30 kroner i rabatt per abonnement.

En annen fordel med Chess dukker for øvrig opp om du har for vane å dra ofte til USA, slik vi påpekte i vår ønskeliste til mobiloperatørene tidligere i dag.

Chess tar nemlig bare 19 øre per megabyte i USA, halvparten så mye som billigste konkurrent og et lite hav billigere enn det dyreste av de større selskapene. Onecall tar nemlig fortsatt fem kroner per megabyte i USA.

Så langt er det Telenor, Telia, Hello, Ice, Get og altså Chess som har innført fri roaming, i tillegg til nykommeren Fjordkraft, som lanserte sine nye mobilabonnement tirsdag og tilbyr spesielt gode priser til dem som har strøm fra Fjordkraft i veggen.

Alle operatørene må altså på banen med dette innen 15. juni, om de ikke ønsker å deaktivere mobilbruk i EU/EØS.

Telenor tvinger sine siste kunder over

Telenor kom også med en nyhet i dag, godt skjult i en pressemelding om at utenlandsbruken har eksplodert siden de innførte fri EU-roaming på nye abonnement i fjor.

Alle dem som ikke har byttet til et slikt abonnement får nemlig nå også roaming inkludert, og for de fleste av dem vil det medføre en prisøkning på 30 kroner i måneden.

– Årsaken er at folk flest øker forbruket betydelig når de får inkludert roaming i abonnementene, og dermed øker Telenors kostnader til mobiloperatører i europeiske land, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge.

Telenors data viser for øvrig at nordmenn bruker mest mobildata i Spania, tett fulgt av Sverige og Storbritannia. Videre på listen følger Danmark, Tyskland og Frankrike. Utenlandsbruken har ifølge Telenor økt med 900 prosent siden fri roaming ble innført.