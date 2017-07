Canon drar duken av to nye og etterlengtede systemkameraer

For de som har fulgt nøye med på årets Canon-rykter vil det ikke komme som noen stor overraskelse at Canon EOS 6D Mark II og Canon EOS 200D nå offisielt er sluppet. Det har nemlig vært skriblerier om disse to i mange måneder allerede.

For mange er det også etterlengtede modeller vi snakker om, og da tenker vi kanskje på 6D II spesielt. Relativt «rimelige» fullformatskameraer vokser ikke akkurat på trær, så da den første 6D ble lansert høsten 2012 var det naturlig nok mange som gledet seg.

Men i vår moderne verden er det lenge siden 2012, og selv om vår test av Canon EOS 6D røpet at du her fikk mye for pengene, viser det seg gjerne etter noen år at det er rom for forbedringer.

En forbedret versjon av EOS 6D – Mark II som den vil hete i dette tilfellet – har derfor vært ønsket av mange, og Canon har da også puttet inn mye nytt i dette kameraet som er beregnet på «entusiastiske amatører og profesjonelle fotografer».

Ny bildebrikke for fullformat

EOS 6D Mark II med EF 24-105mm f/4 L II USM. Foto: Canon

En av de største nyhetene er nok en helt ny CMOS-sensor med 26,2 megapiksler, mot 20,2 megapikser hos forgjengeren. Dette skal ifølge Canons entusiastiske pressemelding gi «brukere som har Canons nåværende EOS 6D eller EOS-kameraer med APS-C-sensor, uovertruffen bildekvalitet og forbedret ytelse».

Stort dynamisk omfang og ISO opptil 40 000 – som også kan utvides til ISO 102 400 – skal i samarbeid med den nyeste DIGIC 7-prosessoren sørge for at du får anstendig kvalitet under mindre ideelle lysforhold også.

Autofoksussystemet og hastigheten har også fått et løft sett mot den gamle 6D. Her får du et 45-punkts AF-system og en hastighet på 6,5 bilder i sekundet, mens forgjengeren hadde 19 autofokuspunkter og en skuddtakt på 4,5 bilder per sekund.

Canons Dual Pixel CMOS AF-teknologi er også puttet inn, slik at du skal få bedre følgefokus, samt raskere og jevnere fokusering innen film. Hvis filming er din greie bør du få med deg at 6D Mark II støtter Full HD-opptak på opptil 60 FPS, men ikke 4K-video.

Kameraet er dog det første fra Canon som er utstyrt med både intervalometer og 4K-modus for intervallopptak, slik at timelapse-opptak i 4K-oppløsning i det minste er innen rekkevidde.

EOS 6D Mark II utmerker seg også ved å være det første EOS-fullformatkameraet med innebygget 5-akset filmstabilisering.

Vridbar skjerm og blåtann

EOS 6D Mark II med EF 24-70mm f/4 L USM. Foto: Canon

Fotografer som tar mange bilder i merkelige vinkler vil nok også sette pris på at LCD-berøringsskjermen på baksiden kan flippes og vris.

Nye 6D beholder naturligvis muligheten for Wi-Fi og GPS som vi også har på originale 6D. I tillegg har Canon lagt til NFC og Bluetooth Low Energy.

Canon EOS 6D Mark II vil skal tilgjengelig mot slutten av juli måned. Veiledende utsalgspris på det solide og værtettede huset er oppgitt til 20 279 norske kroner. Det matchende batterigrepet BG-E21 skal ha en veiledende utsalgspris på 1919 kroner.

Canon EOS 200D: Liten men stor

EOS 200D med EF-S 18-55 IS STM f/4-5.6. Foto: Canon

Da Canon slapp sin lille 100D i 2013 var det beviset på at et vanlig systemkamera hverken trengte å være tungt eller ta mye plass.

Og etter å ha testet Canon EOS 100D kunne vi konkludere med at det ikke bare var sjarmerende, men faktisk et knallgodt kamera totalt sett.

Nye Canon EOS 200D er utvilsomt en etterfølger til 100D. Med sine 453 gram er det riktignok knappe femti gram tyngre enn 100D. Men det skal ifølge Canon fremdeles være verdens letteste digitale speilreflekskamera med APS-C-sensor og vribar skjerm, som altså er en nyhet på 200D.

Foruten skjermen, har også Canon utstyrt 200D med ny teknologi innvendig. 100D hadde 18 megapikslers bildebrikke og DIGIC 5-bildeprosessor, mens 200D har en mer moderne sensor med 24,2 megapiksler og den nye DIGIC 7-prosessoren.

I tillegg er skuddtakten økt fra fire til fem bilder i sekundet når vi sammenligner de to modellene. Men antallet autofokuspunkter er det ikke gjort noe med, her snakker vi fremdeles om ni stykker.

Dual Pixel CMOS autofokus er naturligvis også på plass, som i tillegg til å by på svært rask autofokus også er viktig for de som liker å filme. Kameraet kan filme i Full HD med 60 FPS og har også 5-akset filmstabilisering.

Flere farger og selfiemodus

EOS 200D i hvit utførelse med EF-S 55-250 IS STM. Foto: Canon

En annen ting som er nytt med EOS 200D – eller på speilreflekskameraer fra Canon generelt – er selfiemodusen. Denne skal visstnok inkludere funksjoner for jevn hudtone og uskarp bakgrunn.

De som bryr seg om stil og slikt kan i tillegg velge mellom tre forskjellige farger på sitt 200D. Ved siden av vanlig Canon-sort har du valge mellom hvitt og «vintage-inspirert» sølv og brun.

Nye 200D har også fått Wi-Fi og Bluetooth innebygd, så det bør gjøre det enklere å dele bildene også.

Canon EOS 200D skal etter planen bli tilgjengelig i slutten av juli. Veiledende utsalgspris er oppgitt til 5789 norske kroner for huset, eller du kan få den med et 18-55mm kitobjektiv for en tusenlapp mer.

(Kilde: pressemeldinger)