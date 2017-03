Canal Digital-kunder får tilgang til strømming av serier og TV-programmer

Canal Digital har inngått partnerskap med flere store TV-selskap for å inkludere en rekke populære TV-serier i kundenes eksisterende, lineære TV-abonnement.

En rekke filmer og serier for de minste er tilgjengelig.

I løpet av året vil TV-serier som Family Guy, X-Files, 24, Grey's Anatomy, Criminal Minds og How I Met Your Mother alle være å finne enten rett fra TV-tilbyderens digitalboks, eller via appene på nettbrett, mobil og Apple TV.

For barnefamilier vil partnerskapet med blant annet Disney, Nickelodeon og Boomerang kunne sikre helgefreden med serier som Dora Utforskeren, Tom & Jerry, Svampebob Firkant og filmer som Skjønnheten og udyret, Løvenes Konge og Oppdrag Nemo.

Komplette serier, ikke bare enkelt-sesonger

Dette er bare noen av TV-seriene du vil finne i Canal Digitals strømmeportal. Flere skal det bli i løpet av året.

Canal Digital presiserer at det vil være snakk om komplette TV-serier, slik at man kan «binge watche» dem fra start til slutt.

Flere TV-serier ligger klare for strømming fra mobil, nettbrett eller nettleseren.

– Vi er glade for å gi kundene masse nytt og attraktivt strømmeinnhold med fulle sesonger av velkjente TV-serier på et og samme sted. Det nye innholdet blir tilgjengelig på alle skjermer og gjør det enklere å se kvalitetsinnhold når og hvor man selv ønsker, sier Administrerende direktør i Canal Digital, Ragnar Kårhus i en pressemelding.

TV Norge og BBC-arkiv på kjøpet

I tillegg til å se amerikanske serier og filmer vil Canal Digitals kunder få grave i et arkiv med flere egenproduserte serier og TV-programmer fra TV Norge og BBC. Helt Perfekt, Neste sommer, 4-stjerners middag og 71 grader nord samt Top Gear er blant navnene som vil ligge i arkivet i løpet av året, klart for strømming når det skulle passe deg.

Ikke alle får tilgang

Denne meldingen fikk vi opp da vi forsøkte å få tilgang til programarkivene ved publisering. Du skal altså kunne se serier og TV-programmer akkurat når du vil, men vi får vel gi tjenesten et par minutter.

Fokuset på et eget strømmearkiv kan være et smart nå som vi ser at stadig færre bryr seg med lineær-TV og heller forsvinner over til strømmetilbydere som Netflix og HBO. Det betyr imidlertid ikke at alle kunder automatisk får tilgang til strømmetjenesten.

For å få tilgang til seriene, programarkivene og Disney-filmene må du som Canal Digital Kabel-kunde abonnere på deres «Familiekanaler», eller som Canal Digital Satellitt-kunde abonnere på tjenesten T-We Plus.

T-We Plus-tjenesten er gratis for alle med selskapets «Bredbånd 30» eller høyere netthastigheter, men koster 79 kroner per måned for øvrige kunder.

Innholdet kan ses på TV, datamaskin, nettbrett eller mobil. Satellitt-TV kunder kan også benytte Canal Digitals app på Apple TV.

Slik ser Canal Digitals nye Apple TV-appen ut »