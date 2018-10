Telenor tar over alle kabelkundene til Canal Digital

Fornebu/Tek.no: Under en pressekonferanse på Fornebu kunngjorde Telenor tirsdag morgen at de tar over T-We-satsingen på kabel fra Canal Digital – som utgjør om lag 500 000 kunder.

– T-We-satsingen for kabel blir nå en del av Telenor, forklarer Birgit Bjørnsen i Telenor.

Canal Digitals kabelkunder vil fremover altså få TV, mobil og bredbånd under samme tak. Det vil ifølge Bjørnsen gi deg noen nye fordeler som TV-bruker. For deg som bruker satellitt fra Canal Digital, vil dette fortsette som normalt.

Flyttes du over som kabelkunde hos Canal Digital vil du blant annet kunne benytte deg av Telenors Familiebonus-tjeneste, som Telenor allerede tilbyr sine mobil- og bredbåndskunder. Her får du mer mobildata om du har flere produkter fra selskapet.

Ny dekoder

På nyåret kommer en ny dekoder. Den heter T-WE Boks II, og får en ny fjernkontroll som blant annet gir deg mulighet til å søke i innhold via stemmen din. I tillegg får den en egen fjernkontroll.

Telenor sa ikke veldig mye om maskinvaren til denne nye dekoderen, men den skal angivelig fortsatt være levert av ADB og ha rundt 1 TB lagringsplass.

– Talesøket har vist seg å være veldig pålitelig, og klarer per i dag flere dialekter og gebrokken uttale, forklarer Bjørnsen.

Det vil lanseres en ny kundeopplevelse i 2019, og dette vil ifølge Telenor komme til de aller fleste av dagens T-We-kunder.

Bjørnsen sier også at det vil komme flere løsninger og tjeneste etter hver utover 2019.

– Vi vil naturlig nok se nærmere på integrasjonen mellom mobil, bredbånd og TV utover i neste år, forklarer Bjørnsen.

De minste strømmer mest

Lineær TV har blitt halvert de siste syv årene. Strømming økte med 20 prosent i fjor. og det er først og fremst de yngste i familien som er ivrige brukere av disse teknologiene.

De filmene som rangeres høyest hos Telenor per i dag via strømming er Paw Patrol, Toy Story, Familien Thunderman og Henry Danger.

Nordmenn ser mest sport på lineær-TV

Telenor påpeker at vi nordmenn har en stor kjærlighet for sport, og dette er en av de store driverne for lineær-TV. Eksempelvis samlet finalen fra fotball-VM hele 1,4 millioner seere.

Også OL var noe vi tittet mye på, ofte på farten siden sendingene ble sendt på litt «ukurante» tider av døgnet.

– Her fikk vi et stort byks i bruken av mobildata, forteller Bjørnsen.

Telenor valgte også å dele litt av hvilke ting som blir sett mest via kabel hos Canal Digital denne høsten. Her er topplistene for lineær-TV og strømmetjenester:

Topp 10 lineær

TV 2 Nyhetene Sportsnyhetene Været Friends NRK Distriktsnyheter NRK Dagsrevyen Two and a Half Men The Big Bang Theory Idol NRK Dagsrevyen 21

Topp 10 strømming

TV 2 Nyhetene Skal vi danse Idol NRK Dagsrevyen Farmen Ex on the beach Norge Sportsnyhetene NRK Kveldsnytt Charterfeber Hvem drepte Birgitte?

Telenor påpeker at NRK sitt arkiv vil komme på plass innen jul, og at listene slik de er i dag vil bli preget av dette når det skjer.