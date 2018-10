Tesla må se seg slått i test av autopilot-systemer

Det anerkjente amerikanske forbrukermagasinet Consumer Reports har testet selvkjøringssystemer fra fire leverandører.

Cadillacs Super Cruise kom ut på topp, foran Teslas Autopilot. Nissan og Infinitis Pro Pilot Assist ble nummer tre, mens Volvos Pilot Assist kom sist.

Ifølge Consumer Reports vant Super Cruise fordi det var det systemet som «gjorde den beste jobben med å balansere høyteknologiske egenskaper med å sikre at bilen opereres sikkert og at føreren følger med». Totalt fikk Super Cruise scoren fire av fem, Tesla tre av fem, Nissan to av fem og Volvo bare én av fem.

Best funksjonalitet

Den toppspesifiserte Nissan Leaf-utgaven kommer med ProPilot Assist. Foto: Hanne Hattrem, VG

På ren funksjonalitet og ytelse var det imidlertid Teslas Autopilot som kom ut på topp, med Super Cruise som nummer to. Teslas system scoret også best på brukervennlighet, og fikk spesielt skryt for at det er enkelt å skru systemet av og på, i tillegg til at du får tydelig informasjon på skjermen bak rattet.

Nissans Pro Pilot og Volvos Pilot Assist fikk begge kritikk for at de hadde trøbbel med svingete veier eller veier med mange bakker, og de var dårlige på å holde bilene på plass i filen sin.

Tesla fikk på sin side kritikk for at bilen tillater deg å bruke Autopilot i situasjoner og på veier hvor den ikke har forutsetninger til å kjøre selv, som på småveier uten midtlinje. Cadillac Super Cruise kan på sin side kun brukes på motorveier uten kryss, og som har blitt kartlagt av Cadillac-eier General Motors.

Teslas Autopilot.

Det siste kan sannsynligvis også brukes som en viss kritikk av selve testen, siden Super Cruise kun er testet i vanlig trafikk, mens de andre også har vært gjennom runder på Consumer Reports testbane.

Nettstedet skriver også at bilene var testet slik de opererte i september 2018, og det betyr sannsynligvis også at det ikke er tatt høyde for versjon 9 av programvaren ombord i Teslas biler, som rulles ut i disse dager.

Denne inkluderer blant annet en funksjon kalt «Navigate on Autopilot», som blant annet lar autopiloten ta av fra motorveien på egen hånd, basert på destinasjonen din. Du må fortsatt aktivere filbyttet med retningsviseren, men deretter gjør bilen resten selv.

Slik rangerte Consumer Reports de ulike systemene. Foto: Consumer Reports

Har kamera med øyesporing

Teslas Autopilot får god score på funksjonalitet og ytelse, men er dårlig på å holde føreren engasjert, ifølge Consumer Reports. Foto: Hanne Hattrem, VG

Consumer Reports kritiserer også Tesla for å bruke lang tid på å merke at føreren ikke holder i rattet, med opptil 24 sekunder.

Cadillac bruker et kamera med øyesporing som følger med på om føreren har øynene på veien, og Super Cruise var også det systemet som reagerte raskest på at sjåføren ikke fulgte med, med fire sekunder. I tillegg sørger blinkende røde lys i rattet raskt for å få oppmerksomheten tilbake fra sjåføren.

Magasinet sjekket også hva som skjer når føreren er fullstendig ute av stand til å ta hånd om bilen, for eksempel ved et illebefinnende. Både Super Cruise og Autopilot gir to visuelle advarsler og deretter en advarsel med lyd, før bilen bremser ned og stopper med nødblinken på. Førstnevnte fikk noen ekstra poeng for også å ringe nummeret til nødkontakten, og kom dermed ut som best i denne kategorien.

Nissans ProPilot Assist får bare middels skussmål av Consumer Reports. Foto: Nissan

Nissans ProPilot bremser kraftig og stopper bilen, mens Volvos system i praksis bare skrur seg av og lar bilen kjøre videre, uten automatisk nedbremsing eller engang å holde bilen i filen den er i.

Cadillac CT6 med Super Cruise. Foto: Mark Lennihan/AP Photo/NTB scanpix

– Aldri opplevd maken

Consumer Reports har for øvrig en litt brokete historie med Tesla. De ga først Tesla Model S sin høyeste score noen gang, men trakk etter hvert tilbake anbefalingen på grunn av at mange biler måtte på verksted for å bytte deler.

De ga også Model 3 kritikk for dårlige bremser, men snudde etter at Tesla leverte en programvareoppgradering som kuttet bremselengden fra 100 kilometer i timen med seks meter.

– Jeg har jobbet her i 19 år og testet mer enn 1000 biler, og jeg har aldri sett en bil som har klart å forbedre baneresultatene med en nedlastbar oppdatering, sa Consumer Reports' biltestsjef Jake Fisher.

Cadillac har for øvrig varslet at Super Cruise skal rulles ut til hele deres modellutvalg fra 2020, og deretter skal teknologien få plass i biler fra andre GM-merker. Super Cruise benytter en kombinasjon av lidar, «høypresisjons-GPS» og et utvalg kameraer og radarsensorer.