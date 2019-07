Bygget gaming-PC med Xbox One, PS4 og Nintendo Switch innebygget

Krigen mellom konsollene lever i beste velgående, men hva om du kunne dytte alle de store konsollene inn i én og samme maskin? Det er nettopp det PC-produsenten Origin har gjort.

Deres «Big O» er i praksis en enormt kraftig gaming-PC som også har en Xbox One X, en Playstation 4 Pro og en Nintendo Switch-dock bygget inn.

Gamingmonsteret er ikke noe de planlegger å selge til kunder, men i stedet en måte å feire selskapets 10-års-jubileum på.

Kraftpakke

Konsollene har fått spesiallaget vannkjøling. Foto: Origin

Selve PC-en har også heftige spesifikasjoner: En Intel Core i9-9900K, Nvidia Titan RTX-grafikk, 64 GB RAM (4 x 16 GB) og totalt 18 terabyte lagring fordelt på to 2 TB store Samsung 970 EVO NVMe-disker til operativsystemet og resten Seagate Barracuda-disker.

Hovedkortet de har brukt er et MSI MEG Z390 Godlike og det hele drives av en EVGA Supernova G3-strømforsyning på 1.000 watt. For å gi en idé om hva en slik maskin vil koste kan vi jo nevne at bare grafikkortet koster snaue 30.000 kroner.

Innmaten til konsollene er også tatt ut fra sine vanlige kabinetter og plassert i det skreddersydde Genesis-kabinettet til Big O. Der har de fått selskap av vannkjøling, en innebygget ethernet-switch, en HDMI-switch og forlengingskabler for USB 3.0. Det gjør at maskinen kun har én HDMI-port bak som fungerer til både PC og konsoller, og i tillegg individuelle USB-porter for hver av dem.

Origin har også dyttet inn en SSD-disk på 2 terabyte til hver av konsollene for å redusere lastetider.

«Homage» til den første Big O

Switch-docken sitter i frontpanelet. Foto: Origin

2019-versjonen av Big O er for øvrig også en måte for Origin å hedre den originale Big O-maskinen, som ble sluppet i 2010. Den gang var det snakk om en PC kombinert med en Xbox 360 Slim, og den ble faktisk solgt til kunder.

Pengene den kostet var imidlertid ikke akkurat bare å hoste opp for alle og enhver: 7.669 dollar startet maskinen på den gang, tilsvarende rundt 9.000 dollar i dag om vi tar høyde for inflasjon, altså like under 80.000 kroner.

Innstegsvarianten rommet en Intel Core i7-930 på 4,0 GHz, to Nvidia GTX 480-grafikkort, 6 GB RAM, to SSD-disker fra OCZ på 50 GB hver og ikke minst en bluray-brenner fra Pioneer. Maskinen kunne imidlertid også konfigureres med opptil to Intel Xeon-prosessorer og opptil 24 GB RAM, blant annet.

Origin ga for øvrig Youtube-kanalen Unbox Therapy mulighet til å leke med den nye Big O. Videoen kan du se her: