Brukere melder om mystisk «klikkelyd» fra nye MacBook Pro

Det er sjelden at nye elektroniske produkter er hundre prosent problemfrie, noe vi har sett ganske mange eksempler på den siste tiden, ikke minst på mobilfronten. Nå meldes det om et snodig, uvelkomment problem med Apples nye MacBook Pro, skriver 9to5mac.

Et voksende antall brukere rapporterer nemlig om en mystisk «klikkelyd» fra maskinen som man ennå ikke klart å identifisere. Problemet omtales blant annet på Apples offisielle forum, men også andre steder.

Lyden beskrives som den lyden som oppstår når man sakte klemmer på en plastflaske til plasten lager en «knekk». Det skal visstnok ikke være snakk om en kraftig lyd, men den er likevel klart hørbar for dem som opplever den.

Mange teorier

Ifølge noen av brukerne på Apples forum oppstår lyden med uregelmessige intervaller, men når den først kommer kan den høres opptil 2-3 ganger i løpet av en halvtime. En del rapporterer at det høres ut som lyden kommer fra under pekeplaten, omtrent fra det stedet batteriet befinner seg.

Dette har fått noen til å mistenkte at lyden stammer fra batteriet som utvider seg. Andre melder at problemet kun inntreffer under ekstra tung arbeidsbelastning, for eksempel når man starter videostrømming eller et spill, og særlig når viftene starter opp.

Atter andre har en teori om at lyden stammer fra skjermen, nærmere bestemt området nær hengslene. Ved å presse på dette området har noen visstnok klart å gjenskape lyden.

Akkurat hva som forårsaker problemet er altså ennå ikke helt klart. Apple skal selv ha gitt brukere som har rapportert om problemet ulike svar. Blant annet har noen blitt fortalt at lyden trolig kommer fra en liten «bulk» på undersiden av dekselet, noe som ikke vil dekkes av garantien. Kanskje får vi et offisielt svar etter hvert.

Under kan du se en kort video hvor den aktuelle klikkelyden tydelig kan høres.

