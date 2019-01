Brukere i harnisk over DNBs nye mobilbank-app

Denne uken ble DNBs nye mobilbank rullet ut til alle landets 750 000 brukere. Oppdateringen har blitt tilgjengelig for både iOS- og Android, og foreløpig ser responsen ut til å være nesten utelukkende negativ. I hvert fall hvis man ser på tilbakemeldingene som ligger ute på Apples og Googles applikasjonsbutikker.

Her strømmer det nemlig inn kommentarer hvor brukere uttrykker misnøye, og etter en rask opptelling blir det klart 90 prosent av Android-brukerne som har delt sin mening om DNBs mobilbank det siste døgnet har gitt appen én eller to av fem mulige stjerner.

– Elendig app. Savner den gamle

– Oppleves som uferdig og uoversiktlig, sier en bruker.

– Skjønner ikke helt hvorfor en av Norges største banker legger ut en så ekstrem uferdig app, og at de har brukt så mye tid på dette her, skriver en annen.

– Ikke gi ut en uferdig app. Mange kræsj, både ved innlogging og inne i menyene, skriver en tredje.

Av alle tilbakemeldingene som har kommet til appen på Googles appbutikk er det bare én som har skrevet en kommentar og gitt fem stjerner. Brukeren skriver at appen hadde noen startproblemer, men at den nå fungerte og at alt så ryddig og bra ut.

Tilbakemeldingene fra Android-brukerne på Google Play Store er generelt svært negative. Foto: Skjermbilde, Google Play Store

Savner saldooversikt

Brukerne har en lang rekke forskjellige klager, med alt fra ustabilitet, appkrasj, forvirrende menyer og manglende funksjonalitet.

Spesielt etterlyser brukerne muligheten til å se saldooversikten uten å måtte logge inn.

Dette skal være blant funksjonene DNB jobber med å få på plass, men kanskje ikke slik brukerne hadde håpet. Det kommer nemlig ikke inn i selve appen, men via en «widget» – altså et lite miniprogram du kan ha kjørende på hjemskjermen på Android eller låsskjermen på iPhone.

Vi spurte DNB om hvordan de selv har opplevd responsen og de negative omtalene fra brukerne. I en e-post skriver Oscar Nordström, produkteier i DNB, at oppdateringen har gått smertefritt for de fleste:

Oscar Nordström, produkteier i DNB, sier selskapet jobber med å få på plass saldovisning i den nye mobilbankappen. Foto: STIG B. FIKSDAL

– Siden appen fortsatt er ung er det ikke all funksjonalitet som er på plass, og fremover vil vi løpende slippe nye oppdateringer til kundene. Dette har vi også vært tydelige på til alle kundene – selv om vi er like utålmodige som dem på å få på plass mer funksjonalitet, forteller Nordström.

Nordström nevner også saldovisning i appen, som skal være på plass snart:

– Vi følger opp tilbakemeldingene, tar med oss innspillene og har et ambisiøst utviklingsløp for mobilbanken. En mye etterspurt funksjon i kommentarene er «Saldo utenfor innlogging» (widget) og det lanseres i mobilbanken om kort tid, avslutter han.

DNB: – Mobilbanken er vårt største prosjekt til nå

DNB har omtalt overhalingen av mobilbank-appen som det største prosjektet de har hatt, og sier de har et stort utviklingsteam som skal jobbe med utviklingen videre.

– Vi har bygd opp appen helt fra bunnen av. Appen brukere har i dag har vært videreutviklet fra kode som strekker seg helt tilbake til den første utgaven i 2008, og nå var det på tide med en overhaling, fortalte Nordström til oss tidligere denne måneden.

Vi fikk teste mobilbanken før den ble rullet ut offisielt. Selv om den manglet mange funksjoner og bare kunne en håndfull ting, synes vi det var en oppgradering fra den tidligere versjonen. Les hele gjennomgangen vår her.