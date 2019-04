Britiske myndigheter vil fjerne «likes» for barn

Det britiske svaret på Datatilsynet, Information Commissioner's Office (ICO), foreslår å forby såkalte «nudge»-teknikker på sosiale medier for brukere under 18 år.

Dette inkluderer blant annet «like»-knapper på Facebook og Instagram, «streaks» på Snapchat og liknende.

Sistnevnte er et ikon som dukker opp ved siden av brukernavnet på vennene dine i Snapchat etter at dere har chattet minst tre dager på rad, og som forblir der så lenge dere sender hverandre en snap-melding minst én gang i døgnet.

En rekke anbefalinger

Like-forbudet er en av 16 anbefalinger i et foreløpig dokument fra ICO som nå skal ut på høring.

ICO foreslår ellers blant annet:

At standardinnstillingen for barn skal være «Høyt personvern» om det ikke finnes en veldig god grunn for noe annet.

At selskapene må begrense innsamling og behandling av data om barn.

Geolokalisering skal være avskrudd, og at det må finnes et veldig godt synlig tegn når det er aktivt. Om geolokalisering skrus på, skal det skrus av igjen ved utløp av økten.

Målrettede annonser og personalisert innhold skal være deaktivert om det ikke finnes en god grunn for det motsatte. Det skal finnes et valg om å aktivere/deaktivere det.

Barn skal varsles om de blir overvåket av foreldrene når de bruker tjenestene.

– Koden sier at barnets beste skal være et av de viktigste hensynene når man designer og utvikler nettjenester. Den sier at personvern må være bygget inn, ikke boltet på, skriver ICO i en melding.

Kan bøtelegge aktører som ikke følger reglene

Dokumentet er nå på høring frem til 31. mai. Deretter skal ICO gjøre klar en ferdig versjon som skal legges frem for Parliament. De venter at kravene kan tre i kraft før utgangen av året.

ICO skriver i dokumentet at selskaper som ikke følger veiledningen høyst sannsynlig vil ha store problemer med å bevise at de følger EUs personvernregler GDPR, og at de derfor har makt til å handle mot dem.

Selskapene kan derfor bli bøtelagt med inntil fire prosent av sin globale omsetning. For Facebook vil det være drøye 13 milliarder kroner, skriver The Guardian.

ICO bøtela for øvrig Facebook med 500 000 pund, rundt 5,5 millioner kroner, for Cambridge Analytica-skandalen. Det var den maksimale bøtesatsen på den tiden. Hadde datainnsamlingen skjedd etter at GDPR-reglene ble innført kunne bøtene vært mangedoblet.