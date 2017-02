Brio er Logitechs mest avanserte webkamera hittil

Det er flere år siden vi kunne si at det skjedde noe spesielt spennende i webkameramarkedet. Men i høst avslørte Razer at de hadde noe gøy på gang med webkameraet Stargazer, og nå har velkjente Logitech sluppet hva de kaller sitt mest avanserte webkamera.

Logitech Brio kaller de nyvinningen, som kan by på både UHD-oppløsning, HDR-støtte, veksling mellom visningsfelt (vinkelstørrelse) og støtte for infrarød ansiktsgjenkjenning gjennom Windows Hello.

For å begynne med kvaliteten: Logitech Brio har et metallskall som huser elektronikken og sensoren med 4K-oppløsning. To retningsuavhengige mikrofoner med støykansellering skal sørge for at det ikke er noe problem å bli hørt.

Kameraet kan sørge for 4K-videosamtaler med 30 FPS, Full HD med opptil 60 FPS eller HD (720p) med 90 FPS eller lavere. Det har også en 5x zoomfunksjon når det brukes i «kun» Full HD.

Illustrerende skrytebilde. Foto: Logitech

Videre er det mulig å stille på visningsfeltet, som vanligvis er på 90 grader. 78 og 65 grader er da mulig hvis du trenger å skjule litt av rotet. Det kan for øvrig teknologien også hjelpe til med – hele bakgrunnen kan visstnok kunne byttes ut i programvaren.

Ved siden av dette har webkameraet noe Logitech kaller RightLight 3 med HDR. Dette skal sørge for et bra bilde uansett lysforhold, og da uten at det nødvendigvis vil si en over- eller undereksponert for-/bakgrunn.

Enkel innlogging

Foto: Logitech

Logitech Brio har også et infrarødt kamera som bidrar til ansiktsgjenkjenning med Windows Hello.

Dette har vi tidligere sett på datamaskiner som Microsoft Surface Pro 4 og betyr at du med operativsystemet Windows 10 ikke trenger tenke på innloggingspassord – det hele skjer automatisk når du benker deg ned foran datamaskinen.

Selv om de fleste moderne bærbare datamaskiner er utstyrt med «gode nok» webkameraer vil nok likevel Logitech Brio være av interesse for folk som sysler mye med slikt som videosamtaler og/eller YouTube-opptak – eller bare vil slippe innloggingsopplegget i Windows.

Logitech Brio har en veiledende pris på 2499 kroner og kan kjøpes i butikk eller gjennom produktets hjemmeside.

