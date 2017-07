Svevebrettet alle snakker om kommer til Norge

Interessen for det uvanlige produktet Lift eFoil har tatt av i det siste, og det er kanskje ikke så rart. Det er et elektrisk vannbrett med en såkalt hydrofoil på undersiden, som gjør at brettet løfter seg opp fra vannet, og kan kjøre bortover vannet i 40 kilometer i timen. Brettet har fått omtale i hundrevis av medier, og Tech Insiders Facebook-video er snart sett av 30 millioner ganger.

Syns du farkosten ser tøff ut, kan du allerede neste år kjøpe deg ett. Brettet kommer nemlig til Norge i starten av 2018.

Det er selskapet Wired AS som jobber med å få produktet hit på berget. De ser for seg to eventuelle løsninger; enten at du kan kjøpe brettet eller leie det.

Koster 125 000 kroner

Ettersom brettet løftes opp av en hydrofoil, lager det ingen bølger.

Å være først ute med å kjøpe ny teknologi har aldri vært billig, og det blir eller ikke det nye brettet fra Lift. Det kommende brettet eFoil vil nemlig komme til å koste deg 125 000 kroner inkludert moms og frakt.

For det fleste av oss er dette en altfor høy pris, men den norske importøren av brettet sier det også vil bli tilgjengelig for å leie. Prisene er ikke hugget i stein, men til Tek.no forteller Birger Johansen i Wired AS at de ser for seg en pakke der du får kurs inkludert én times kjøring for 1500 kroner. Utover dette vil prisen per time ligger rundt det samme som om du leier en vannscooter.

Selskapet har inngått en avtale med Kongen Marina i Oslo, hvor utleie og salg skal foregå.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vil trolig måtte registres

Birger Johansen i Wired AS. Foto: Wired AS

Per i dag trenger ikke eFoil-brettet registres i småbåtregisteret. Det betyr at det i teorien er fritt frem for alle som ønsker å kjøre brettet uten noen form for registrering. Men det kommer trolig å endre seg før det kommer i salg.

– Slik det er i dag, blir eFoil klassifisert som en farkost eller surfbrett, og grunnet motoren må den oppfylle kravene for CE-merking for å kunne tas i bruk. Dette er det første produktet i sitt slag, så vi må nok forvente at det vil komme endringer etter hvert. Det er logisk at fartøyet må registreres for ivareta sikkerheten med tanke på uhell som kan oppstå, forklarer Johansen.

Er du mer komfortabel på land finnes det også kule dingser for deg:

Vi prøvde et elektrisk rullebrett »

Opptil 40 km/t

Brettet ser ut som et avkortet surfebrett, og det er under vannskorpen at hemmelighetene ligger. På undersiden er det nemlig festet en vinge som løfter brettet opp av vannet når farten økes. Også kjent som en hydrofoil.

Farkosten skal ifølge produsenten være kraftig nok til å klare hastigheter opp mot 40 kilometer i timen. I videoen kommer det frem at brettet skal kunne brukes i både salt- og ferskvann, samt at det også skal klare å håndtere bølger til en viss grad.

Enheten bruker litium-batterier, og kjøres i rundt én time før det må lades (ved 24 km/t). Etter 2,5 timer vil brettet være fulladet igjen. Skulle du ville skifte ut batteriet skal dette være mulig.

Bruker Bluetooth

Slik ser fjernkontrollen ut. Foto: Lift Foils

Når du skal kjøre eFoil bruker du en egen fjernkontroll for å justere hastigheten ved hjelp av en magnetisk avtrekker. Herfra overføres justeringene ved hjelp av Bluetooth til motoren.

Som en sikkerhet vil motoren automatisk slå seg av dersom kontrollen kommer mer enn tre meter fra brettet.

Kontrollen har en liten skjerm på toppen som blant annet forteller deg hvor mye batteri du har igjen.

Lift Foils bruker mye karbon i konstruksjonen, og veier derfor kun rundt 15 kilogram.

Lei av å gå til butikken for å kjøpe mat?

Slik skal maten kunne kjøres førerløst hjem til deg »

(Kilde: Lift Foils)