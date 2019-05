Bose vil ha tilbake støydempingstronen: Her er deres nye toppmodell

Bose er for mange ensbetydende med hodetelefoner og aktiv støydemping, men det siste året har de måttet se seg forbigått av både Sony og Jabra.

Nå er Bose klare med et nytt sett med støydempende, trådløse hodetelefoner som har fått det mer eller mindre velklingende navnet «Noise Cancelling Headphones 700» (heretter kalt NCH 700).

Bedre støydemping, bedre samtalelyd

Hodetelefonene blir tilgjengelige i sølv og sort. Foto: Bose

Designet er helt nytt, og ser ut til å likne mer på en del av Boses tidligere hodetelefonmodeller enn på dagens toppmodell QuietComfort 35.

Støydempingen skal være noe forbedret, takket være en løsning som tilsynelatende er identisk med det Jabra Elite 85h har: Åtte mikrofoner, hvorav fire i sin helhet er dedikert støykanselleringen, to bidrar både til støydemping og samtaler og de to siste er forbeholdt samtalelyd.

NCH 700 er også de første Bose-hodetelefonene med justerbar støydemping. Totalt 11 nivåer skal gi deg full kontroll over hvor mye av omgivelsene du vil høre, og hodetelefonene har også en såkalt «Conversation mode» som pauser det du hører på, skrur av støydempingen og aktiverer mikrofonene, så du kan høre det som skjer rundt deg. Bose hevder også at ny elektronikk skal eliminere den lille suselyden man ofte kan høre fra hodetelefoner med støydemping.

Kaskaden av mikrofoner skal gi fantastisk samtalekvalitet selv i veldig bråkete omgivelser, ifølge amerikanerne. Her har nevnte Jabra Elite 85h virkelig satt standarden, med krystallklar lyd i motsatt ende selv i svært bråkete byomgivelser.

Det kan du lese mer om i vår store samletest av støydempende hodetelefoner.

Google og Alexa integrert

Et touchpanel på den høyre øreklokka lar deg kontrollere volum og avspilling. Foto: Bose

Både Google Assistant og Amazon Alexa er integrert i hodetelefonene, men du kan også velge Apples Siri som den foretrukne taleassistenten om du skulle ønske det. For Alexas del vil assistenten kunne aktiveres kun ved å si «Alexa», ettersom hodetelefonene alltid lytter når de er på.

Batterilevetiden skal være på 20 timer, som er på nivå med dagens QC35 II, men bak de aller beste. Sony WH-1000XM3 og Jabra Elite 85h har for eksempel begge oppgitt over 30 timers batteri med støydempingen aktiv og trådløs avspilling.

USB-C er imidlertid også på plass, som i det minste gir NCH 700 hurtiglading. 15 minutters lading skal være nok til 3,5 times bruk.

For noen vil sikkert også Boses valg om å gå for touchkontrollere være et minus. Den høyre øreklokka har nemlig et kapasitivt panel som står for volum, låthopping og liknende, men hodetelefonene har også tre fysiske knapper for henholdsvis av/på, justering av støydempingen og aktivering av taleassistenten. Med sine 254 gram er de også rundt 20 gram tyngre enn QC35 II, men fortsatt lettere enn konkurrentene fra Sony og Jabra.

Varsler flere trådløse produkter

Bose hevder færre sømmer, skruer og fester skal gjøre NCH 700 mer holdbare enn de fleste andre. Foto: Bose

Bose sier at NCH 700 ikke skal erstatte QC35 II, men at de skal leve side om side.

De varsler også at de fremover vil lansere to par med helt trådløse øreplugger - Bose Earbuds 500 kommer allerede i år, mens Bose Noise Cancelling Earbuds 700 vil følge neste år.

Noise Cancelling Headphones 700 skal være tilgjengelig i USA 20. juni, men vi har foreløpig ikke fått oppgitt noen norsk leveringstid.

Prisen vil imidlertid bli 4199 kroner her til lands, får vi vite.