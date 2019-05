Bose slipper nå sine hodetelefon-solbriller i Norge

I desember kunne vi melde om Bose Frames, Boses nye solbriller med innebygde høyttalere. Nå er de på vei inn på det norske markedet, melder Bose i en pressemelding.

Frames vil fåes i to utgaver, kalt Alto og Rondo, henholdsvis med runde og litt mer firkantede linser. De vil ha utskiftbare glass og vil kunne fåes både med og uten polarisering.

Brillene blokker 99 prosent av UVA- og UVB-strålene og veier 45 gram.

Høyttalere ved øret

Frames Alto til høyre og Rondo til venstre. Foto: Mari Juliano

Mest spennende for oss her i Tek er kanskje at Frames også har små høyttalerelementer i hver av brillestengene, i tillegg til at de har både mikrofon og en liten multifunksjonsknapp på høyre side. Dette gjør at du både kan bruke dem som handsfree og til å snakke til en eventuell taleassistent.

Bose Frames støtter også såkalt AR - augmented reality, men ikke av den typen som vi kjenner til fra mobiltelefoner og nettbrett. Brillene har nemlig bevegelsessensorer, og kombinert med GPS-data fra mobilen kan de vite sånn omtrent hva det er du ser på.

Dermed vil du eksempelvis kunne få turistinformasjon eller retningsanvisninger i øret.

Brillene får ganske tjukke brillestenger som altså huser maskinvaren. Foto: Robert Tardio

Kostbare briller

Batterilevetiden er som typisk for slike produkter ikke veldig imponerende. Tre og en halv times bruk, lover Bose, eventuelt opptil 12 timers standby. Å lade dem til fullt tar cirka to timer.

Bose Frames Alto og Rondo vil være i salg fra og med 31. mai. Prisen blir ganske stive 2499 kroner. Ekstra linser vil koste mellom 259 og 369 kroner.