BMW: – Europeere kjøper ikke elbiler

Den europeiske bilparken slipper ut stadig mer Co2, til tross for stadig flere hybridbiler og elektriske modeller å velge mellom. Utviklingssjefen i BMW, Klaus Frölich, mener han vet hvorfor; europeere vil ikke ha batteridrevne elbiler.

I et intervju omtalt av Motoring.com.au siteres BMW-sjefen på at det bare er myndighetene som ønsker disse bilene, mens kunder ikke er så opptatt av det.

– Hvis vi hadde stor etterspørsel, et stort incentiv, kunne vi oversvømt Europa med elbiler og solgt en million av dem, men europeerne vil ikke kjøpe disse tingene, sa Frölich.

I Forbes' omtale av det samme intervjuet skal BMW-sjefen også ha sagt at fossilbiler har minst 30 år igjen å leve.

Lite subsidiering og dyr strøm

En stor hindring skal være dårlige subsidieringsordninger for elbiler i Europa, og at mange land har dyre strømpriser. Frölich hevder blant annet at det i München er billigere å kjøre en gjerrig dieselbil enn en elbil.

Selskapet jobber likevel med å øke utvalget av ladbare biler, og skal ha 25 modeller klare innen 2025. Bare for et par dager viste de også frem flere elektriske konseptbiler. Produsenten skal tilby elbiler, men vil konsentrere seg om hybridbiler med relativt lang rekkevidde på 80 kilometer per lading.

– Jeg tror vi kommer i tide, siden vi ikke har nok forbrukere som ønsker å kjøpe disse bilene. Vi må ha mellom 70 000 og 100 000 euro for bilene og det er ikke i dette segmentet du kan selge store volumer, forklarte Frölich, som fortsatte:

– Du må betale for rekkevidde, dette er det folk ikke virker å forstå.

Da danskene satte opp avgiftene

Frölich kan ha et poeng når han peker på reguleringer som svært viktige for salg av elektriske biler i Europa. I Danmark har de hatt litt varierende avgiftspolitikk for de elektriske bilene, med full avgiftsfrihet frem til 2016.

Danskene har svært høye bilavgifter i utgangspunktet, og med en avgift på 40 prosent av bilens verdi falt salget av Teslaer som en stein i 2016. I februar 2017 var det ikke registrert en eneste Tesla.

Nå er løsningen hakket mer differensiert og gunstigere for biler med startpris på under 400 000. Disse har en avgift på 20 prosent, men får også et bunnfradrag i denne avgiften på 40 000 kroner i år, mens neste år vil fradraget nesten dobles, melder danmarks motstykke til NAF, FDM på sine nettsider. Det betyr at rimeligere modeller vil være omtrent avgiftsfrie igjen.

Norge, Nederland og Kina

I Europa har land som Norge, Nederland og Danmark typisk vært blant de mest aggressive landene på å heie elbilene frem ved hjelp av avgiftspolitikk. Og det synes i salgsstatistikken – med unntak for Norge er Nederland det landet på kontinentet vårt med høyest elbilsalg.

Ellers regnes Kina som ett av verdens viktigste elbilmarkeder. Også der er det politikk på plass for å øke andelen elbiler – så som mindre ventetid for registrering, i et land der man ellers risikerer å stå i kø ganske lenge for å få registrert bilen sin.

