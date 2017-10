Bloomberg hevder Apple har gjort ansiktsskanningen på iPhone X «dårligere» for å øke produksjonen

Det har allerede kommet frem indikasjoner på Apple har støtt på problemer med den nye ansiktsskanningsteknologien på iPhone X, noe som skal ha ført til produksjonsproblemer.

På onsdag meldte nettstedet Bloomberg at Apple skal ha gått til det skritt å «nedgradere» Face ID-teknologien for å overkomme produksjonsproblemene.

Det dreier seg altså ikke om offisielt bekreftede opplysninger, men informasjon som stammer fra de sedvanlige kildene med «kjennskap til saken».

Ifølge kildene skal Apple i all stillhet ha fortalt ledd i forsyningskjeden at de kan lempe på kravene til Face ID-teknologien for å gjøre sensorene enklere å produsere. Personene skal ha det til at Apple undervurderte hvor krevende teknologien var å masseprodusere og at selskapet ikke satte av nok ekstra tid til utvikling, noe som satte stort press på forsyningskjeden.

Apple avfeier ryktet

Apple kommenterer veldig sjeldent rykter som dette, men denne gangen sendte de raskt ut en pressemelding:

– Kvaliteten og nøyaktigheten til Face ID har ikke endret seg. Det vil fortsatt være én til én milliondels sjanse for at noen andre skal kunne låse om iPhonen din med Face ID.

Denne sannsynligheten nevnte de også på presentasjonen av iPhone X og Face ID i september, og sammenlignet det med Touch ID som har har én til 50 000-dels sjanse for at noen andre kan åpne opp mobilen.

Apple nevnte også Bloomberg direkte i pressemeldingen:

– Bloombergs påstand om at Apple har redusert nøyaktigheten for Face ID er fullstendig falsk, og vi forventer at Face ID vil bli den nye gullstandarden for ansiktsgjenkjenning.

Problematisk projektormodul

iPhone X. Foto: Apple/Skjermdump

Face ID-teknologien på iPhone X består av to hovedmoduler, hvorav én projiserer de infrarøde punktene og én leser av mønstrene. Ifølge Bloombergs kilder er det den førstnevnte modulen som er den vriene delen. Denne benytter en laser og en spesiell glasslinse som fokuserer laserstrålen i 30 000 punkter som leses av på brukerens ansikt.

Både laseren og linsen skal være svært skjøre komponenter, og ifølge Bloombergs kilder skal det bare noen få mikrometers unøyaktighet til før teknologien ikke fungerer skikkelig. De høye kravene til presisjon skal ha gjort at kun 20 prosent av modulene på ett tidspunkt var brukbare, som gjorde at produsentene som setter sammen komponentene, LG og Sharp, måtte senke produksjonstempoet.

Som et resultat av dette skal Apple altså ha sett seg nødt til å senke spesifikasjonskravene til Face ID. Det er imidlertid uvisst hva dette eventuelt vil bety for den opplevde kvaliteten til teknologien for brukeren. I vår sniktitt på iPhone X kunne vi konstatere at Face ID fungerer, men den mer grundige, fremtidige testen vil nok avsløre eventuelle svakheter.

iPhone X lanseres den 3. november, men kan forhåndsbestilles fra den 27. oktober.

Forhåpentligvis får Apple dreisen på Face ID: Rykter indikerer nemlig at Apple kun skal bruke ansiktsskanning på fremtidige mobiler »