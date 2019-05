Bloomberg: Dette skal Apple vise frem på neste lansering

Apples store utviklerkonferanse, WWDC, nærmer seg med stormskritt. Denne årlige samlingen hvor Apple i tradisjon tro vil presenterer nyheter for iOS, Watch OS og MacOS, foregår i år fra 3. juni og er altså bare uker unna.

Amerikanske Bloomberg har i den forbindelse snakket med flere kilder som ifølge nyhetsstedet skal ha god kjennskap til hvilke nyheter Apple vil vise frem.

iOS er som kjent operativsystemet til iPhone og iPad, mens Watch OS kjører på selskapets klokker og MacOS på selskapets Mac-maskiner.

Dette kan bli nytt på iPhone og iPad

iOS 13-oppdateringen skal visstnok inneholde flere endringer og nyheter som ble utsatt fra fjorårets iOS 12-versjon, ettersom sistnevnte måtte fokusere på stabilitet og effektivitet etter mye kluss og problemer for brukerne.

Det skal imidlertid ikke bety at Apple er ferdige med hastighetsforbedringer . iOS 13 skal nemlig øke hastigheten på enheter, være mer stabilt og inneholde nye animasjoner. Blant annet for «multitasking»-oversikten.

Widgeter, som holder til til venstre for hjemskjermen, skal få en overhaling med renere design.

, som holder til til venstre for hjemskjermen, skal få en overhaling med renere design. En mørk modus skal være på vei. Grensesnittet skal bruke mye mørke og grå toner for å gjøre iPhone og iPad lettere å bruke på natten, uten å bli blendet av det hvite lyset i dagens menyer og apper. Noen av dagens apper, som kalkulator og klokke, har allerede mørk bakgrunn.

Apple tester angivelig et nytt tastatur som lar deg skrive ved å simpelthen sveipe innom hver tast uten å løfte fingeren. I likhet med eksempelvis SwiftKey som kan lastes ned i dag som et tredjepartstastatur.

som lar deg skrive ved å simpelthen sveipe innom hver tast uten å løfte fingeren. I likhet med eksempelvis SwiftKey som kan lastes ned i dag som et tredjepartstastatur. Helse-appen skal få en bedre oversikt over dagens aktivitet, samt funksjoner for å sjekke hvor høy musikk du har spilt i ørepluggene og hvor utsatt du har vært for omgivelsesstøy.

Apple ser angivelig på muligheten for å la deg bruke iPhone og iPad som en ekstern Mac-skjerm. Enten for å utvide visningsområdet, eller for å kunne skrive og tegne på disse skjermene og sende innholdet til Mac-skrivebordet.

Foreldre skal nå kunne bestemme hvem barna får kontakte etter et visst klokkeslett gjennom skjermtid-funksjonen.

Du får mulighet til å sette profilbilde og velge et eget navn i iMessage.

I tillegg til dette skal mindre oppdateringer til enda flere apper være på vei. E-post-appen skal for eksempel får mulighet til å blokkere meldinger fra visse kontakter og midlertidig slå av varslinger for enkelte tråder. Om du laster ned filer via Safari-nettleseren skal Apple også jobbe med å samle disse i en egen liste så du lettere finner dem igjen.

Dette blir nytt for Mac

Ifølge Bloombergs kilder er årets hovedattraksjon for MacOS at alle Macer får mulighet til å kjøre iPad-apper. Det betyr angivelig ikke at alle dagens iPad-apper vil fungere på Mac, men at utviklerne kan gjøre dem kompatible om de ønsker det.

Ellers skal Apple planlegge å ta med seg iPads Podkast-app, Skjermtid, Snarveier-app samt appene som hjelper deg å finne forsvunnede Apple-enheter eller lokalisere vennene dine, over til Macen.

Vi skrev tidligere om at Apple splitter dagens iTunes i flere deler, og det kan virke som de er klare for å lansere en egen Mac-app for Apple Music nå i juni.

Dette blir nytt for Apple Watch

Apple Watch får angivelig mulighet til å laste ned apper direkte til klokka fra en egen App Store uten å gå gjennom iPhone som i dag.

En ny app skal la deg spille inn beskjeder og huskelister, det blir lettere å lytte til lydbøker ettersom Apple Books-appen skal være på vei og sitter ikke gangetabellen helt skal en egen kalkulator være på vei til håndleddet også.

Som alltid planlegger Apple å lansere nye urskiver som kan vise mer enn bare tiden. Som hvor langt du har kommet i lydboka.

Om disse ryktene stemmer, og om vi får enda flere nye funksjoner, får vi vite 3. juni da WWDC går av stabelen. Vi i Tek.no vil som alltid dekke lanseringen av nye iOS, MacOS og Watch OS direkte.

(Kilde: Bloomberg)