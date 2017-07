Blockbuster starter filmstrømmetjeneste i Norge

Blockbuster var en stor kjede i USA som leide ut fysiske filmer og gikk konkurs som følge av konkurranse fra tjenester som Netflix og dets like. Etter oppkjøp fra andre aktører har navnet imidlertid levd videre som blant annet strømmetjeneste, og nå har de etablert seg i Norge.

I en pressemelding kunngjør nemlig Blockbuster at de lanserer filmstrømmetjenesten sin i Norge. Danskene har hatt tilgang til tjenesten siden 2014, og nå er det altså nordmenns tur.

Digitalt filmleie- og kjøp

Blockbuster er en «video on demand»-tjeneste hvor man strømmer filmer, og du betaler for hver enkelt nedlasting. Det er altså ikke noe månedsabonnement som du betaler, slik som HBO Nordic, Viaplay og Netflix operer med.

Filmene det fokuseres på er nyere premierefilmer som relativt nylig er blitt vist på kino, og selskapet sier de prioriterer bredest mulig utvalg.

Blockbuster-sjef Casper Hald forteller at utvlaget blir noe slunkent i begynnelsen, men vil bedre seg etter hvert. Foto: Torben Klint

Siden man ikke abonnerer på tjenesten betaler brukerne altså en sum for å leie eller eventuelt kjøpe de filmene man vil ha digitalt. Prisen for å leie premierefilmer som akkurat har gått på kino i Norge er 49 kroner, mens noe eldre kinofilmer koster 39 kroner. For å kjøpe filmene øker prisene til rundt 150 kroner.

Det er også mulig å kjøpe et klippekort på leie av tre premierefilmer for 99 kroner. Øvrige, eldre filmer kan leies for helt ned til ni og 19 kroner, kan tjenesten opplyse. I begynnelsen ligger fokuset altså på filmer, men tjenesten skal også begynne å tilby de mest populære TV-seriene.

Myk start i Norge

Tjenesten innrømmer at etableringen i Norge får en «myk» start når det gjelder utvalg, men at det vil bedre seg kraftig etter hvert. Det vil være 4500 filmtitler tilgjengelige for nordmenn, men utvalget skal gradvis utvides til det samme som danskene har tilgang til, som er 8800 filmer og 350 sesonger av ulike TV-serier.

– Vi har valgt å starte opp i en mindre skala, fordi vi ikke vil love noe fra starten av som vi ikke kan holde. Men vi vil løpende utvide våre strømmetjenester med mange flere filmtitler, de mest populære TV-seriene og med adgang fra enda flere enheter, sier Blockbuster-sjef Casper Hald i pressemeldingen.

For øyeblikket er Blockbuster i Norge tilgjengelig på tjenestens nettside og som app på PlayStation 4, men i løpet av inneværende år skal tjenesten også bli tilgjengelig på Android- og iOS-plattformene, smart-TV-er fra de største produsentene og strømmeboksen Apple TV.

