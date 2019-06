Ble lei av å vente på Tesla – laget sin egen Tesla-pickup

Youtuber Simone Giertz har laget sin egen pickup-truck basert på en Tesla Model 3.

Giertz, som kaller seg selv «dronningen av elendige roboter», sier i en video at hun ikke har tid til å vente på at Elon Musk og Tesla skal slippe sin egen pickup.

Youtuberen forklarer at de har planlagt dette prosjektet i over et år. Med seg på laget fikk hun mekaniker og kunstner Marcos Ramirez, som også tidligere har jobbet med modifisering av elbiler, Richard Benoit, som står bak Youtube-kanalen Rich Rebuilds, og den tyske designeren Laura Kampf.

Giertz, som opprinnelig er svensk, forklarer at de valgte å gå for en Model 3 som grunnlag for ombyggingen fordi den har et chassis av stål, og dermed er lettere å modifisere enn aluminiumschassiset til Model S og X.

Måtte forsterkes

Hun sier at de i praksis kunne ha kappet bilen i to og satt inn et helt standard truck-lasteplan bak, men at det ikke ville sett spesielt pent ut. De bestemte seg derfor for å kappe taket av bakdelen på bilen og plassere et lasteplan inn i det eksisterende chassiset.

«Truckla», som Giertz har kalt bilen, ble ikke til helt uten problemer. Etter at teamet fjernet delene fra baksetet og bagasjerommet, nektet bilen å starte og viste feilmeldinger.

Etter at de kuttet den første bjelken begynte også stålet i bilen å bøye seg noe. Giertz sier i videoen at de visste at takbjelken hadde stor strukturell verdi, men at de hadde håpet batteriet var stivt nok til at det skulle gå bra. De klarte imidlertid å komme frem til en løsning som gjorde at de kunne fortsette med ombyggingen.

Akkurat for smått

Selve gulvet på lasteplanet ble transplantert fra en Ford F-150, mens det nye bakvinduet kom fra en GMC Canyon. Å finne et vindu som ville passe var en utfordring, sier Giertz, ettersom Tesla Model 3 er såpass mye smalere enn pickup-trucker flest.

Det samme gjelder takstativet, som ble innkjøpt på rubrikktjenesten Craigslist og deretter kuttet ned for å passe på Truckla-taket.

Lasteplanet måler på det smaleste tre fot og 11 tommer, cirka 1,19 meter. Det mangler altså cirka 2,5 centimeter for at man skal kunne få plass til en standard 4 x 8-fot stor kryssfinérplate bak.

– Det gjør meg mildt rasende. Men det er vel det man har takstativ til, sier Giertz i videoen.

Kjørbar, men ikke ferdig

– Da vi startet dette prosjektet sa jeg at jeg ikke var sikker på om dette var det smarteste eller dummeste jeg noen gang kom til å gjøre. Jeg vet fortsatt ikke. Men det jeg er sikker på er at jeg elsker Truckla. Hun er den absolutte drømmebilen, sier Giertz, som fikk laget en egen «falsk» reklamefilm for bilen.

Truckla er fortsatt ikke helt ferdig. Den er kjørbar, ifølge Youtuberen, men det gjenstår mye jobb blant annet med forsegling, lakkering og å kle lasteplanet.

Hun sier imidlertid ikke noe om hvordan ombyggingen har påvirket vekt, aerodynamikk og rekkevidde på bilen.

Kanskje i sommer

Teslas egen pickup kan bli vist frem i sommer, i alle fall om vi skal høre på det Elon Musk sa tidligere i år.

På sitt typisk vidløftige vis har han også sagt at målet er at pickupen skal bli en bedre pickup enn en Ford F-150 og en bedre sportsbil enn en standard Porsche 911.

Han har også sagt at prisen bør starte på 49 000 dollar eller mindre, altså rundt 430 000 kroner.

Rivians kommende pickup. Foto: Rivian

Tesla er imidlertid ikke de eneste som jobber med elektriske pickuper.

Startup-selskapet Rivian har varslet at de jobber med å utvikle både en svær SUV og en pickup med opptil 180 kilowattimer batteri og inntil 640 kilometer rekkevidde.

Ford har dessuten sagt at de jobber med en elektrisk variant av sin populære F-150.