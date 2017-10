BlackBerry har lansert ny Android-mobil uten fysisk tastatur

I september i fjor meldte vi at BlackBerry hadde laget sin siste mobiltelefon, men navnet lever videre ved at BlackBerry nå har overlatt selve produksjonen av mobilene til tredjeparter via lisensieringsavtaler, blant andre kinesiske TLC. Nå har det kommet en ny TLC-produsert BlackBerry-modell, melder blant andre Android Central.

På Gitex Technology Week ble nemlig BlackBerry Motion avduket via en Twitter-melding nylig. Mobilen mangler det fysiske tastaturet som er karakteristisk for mange tidligere BlackBerry-modeller, og har i stedet kun en heldekkende berøringsskjerm.

BlackBerry Motion. Foto: TLC/Twitter

Vanntett og stort batteri

TLC selv har ikke i skrivende stund sluppet så mange tekniske spesifikasjoner, men ifølge Android Central skal BlackBerry Motion ha en Snapdragon 625-brikke, den samme vi finner i BlackBerry-modellen KEYone fra tidligere i år.

Ellers skal den nye modellen ha en 5,5-tommers skjerm med full HD-oppløsning, 4 GB minne og 32 GB lagringsplass. Batteristørrelsen skal ligge på meget brukbare 4000 mAh, og hoved- og frontkameraet har oppløsninger på henholdsvis 12 og 8 megapiksler.

Mobilen skal videre ha IP67-sertifisering, som betyr at mobilen er støvtett og vanntett ned til én meter i 30 minutter.

BlackBerry Motion skal lanseres i midtøsten-regionen i første omgang til en pris på 460 amerikanske dollar, cirka 3600 kroner. Det er ennå uvisst om og når den lanseres i andre regioner, for eksempel Europa.

