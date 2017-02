BlackBerry er ikke dødt ennå: Her er deres nye mobil med fysisk tastatur

I september i fjor meldte vi at BlackBerry hadde laget sin siste mobiltelefon, men navnet lever videre ved at BlackBerry nå har overlatt selve produksjonen av mobilene til tredjeparter via lisensieringsavtaler. Nå har den første tredjepartsmobilen kommet.

I forbindelse med MWC-messen kunngjorde BlackBerry modellen KEYone, som er produsert av det kinesiske elektronikkselskapet TCL.

Fysisk tastatur med tilleggsfunksjoner

Det som først og fremst er verdt å nevne er at KEYone, i motsetning til flere av BlackBerrys seneste Android-telefoner, gjenoppliver det fysiske tastaturet som produsenten er kjent for.

Det fysiske tastaturet er på plass igjen. Foto: BlackBerry

Tastaturet har blant annet den egenskapen at det kan programmeres med opptil 52 snarveier, slik at man kjapt kan åpne bestemte funksjoner på mobilen med et enkelt tastetrykk. I tillegg har mellomromtasten på tastaturet en innebygget fingeravtrykkleser.

Du kan også bruke tastaturet som en pekeplate, slik at du for eksempel kan bla gjennom nettsider ved å stryke fingeren over tastaturet. En annen tastaturfunksjon er muligheten til å «knipse» ord som mobilen gjetter at du skal skrive opp på skjermen.

Kommer i april

Av tekniske spesifikasjoner har KEYone en 4,5-tommers skjerm med en oppløsning på 1620 x 1080 piksler, som betyr at mobilen opererer med 3:2-formatet i stedet for det mer vanlige 16:9-formatet. Prosessoren er en Snapdragon 625 på 2.0 GHz, og ellers har mobilen 3 GB minne og 32 GB lagringsplass.

Batteriet er på ganske brukbare 3500 mAh, og Quickcharge-teknologien skal sørge for 50 prosents opplading på litt over en halvtime. Hoved- og frontkameraet er på henholdsvis 12 og 8 megapiksler, og sistnevnte har også vidvinkel. Dekselet er laget av aluminium.

Dette er altså en Android-mobil, og som på tidligere modeller følger det med sikkerhetsprogramvare fra BlackBerry. KEYone skal lanseres i april, og prisen ligger på rundt 600 euro. Hva den ender med å koste her er ennå uvisst. Les mer på produktsiden, og se også video under.

Nå er Nokia også tilbake: Her er tre nye modeller »