Björk deler ut kryptovaluta med sitt neste album

Noen er mer gira på digitale valuta enn andre, og nå viser det seg at også artistverdenen har sine dedikerte fans. Blant disse finner vi islandske Björk, som nå skal slå et aldri så lite slag for kryptovaluta, melder nettstedet Fast Company.

Björk skal rett og slett dele ut kryptovaluta helt gratis sammen med sitt neste album. Det dreier seg riktignok ikke om den populære Bitcoin-valutaen, men derimot den langt mindre kjente valutaen Audiocoin, som er basert på Bitcoin-protokollen.

Audiocoin er en relativt ny kryptovaluta som rettet seg spesifikt mot musikkindustrien og som ble etablert for et par år siden. Kjøpere av Björks neste album, kalt Utopia, vil få 100 Audiocoins med på kjøpet.

Audiocoin er ikke spesielt utbredt ennå, men kanskje Björk kan hjelpe. Foto: Skjermdump

Ikke store summen

Dette tilsvarer vel å merke ikke store summen, som kanskje ikke er overraskende med tanke på det deles ut gratis. I skrivende stund er valutaen verdt 0,0026 dollar, som betyr at 100 Audiocoin tilsvarer 0,26 dollar, eller litt over to norske kroner.

I tillegg til dette skal fans imidlertid også kunne låse opp mer av den digitale valutaen over tid gjennom ulike former for interaksjon med Björk og hennes musikk på Internett, uten at det er helt klart hvordan dette fungerer – og ved å delta på konserter og lignende. Akkurat hva fremstøtet vil ha å si for kryptovaluta og verdien på Audiocoin, som altså ennå ikke er allverdens, er uvisst.

Audiocoin er altså en valuta spesifikt for musikkbransjen. Som man kan lese på hjemmesiden kan brukere tjene valutaen ved å simpelthen lytte til og dele musikk via for eksempel sosiale medier. Målet er ifølge grunnleggerne å hjelpe musikere og fans med å «ta tilbake musikken» fra tjenester som Spotify, som de mener ikke hjelper bransjen.

Bitcoin gjør det fremdeles ekstremt bra »