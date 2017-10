Bitcoin raser videre oppover – setter ny rekord

Verdien på den den digitale Bitcoin-valutaen har mildt sagt vært en berg-og-dalbane siden introduksjonen, men den siste tiden har valutaen opplevd en svært kraftig oppsving. Nå melder CoinDesk om nok en milepæl.

På fredag kom verdien på én Bitcoin nemlig opp i rett over 6000 dollar, eller cirka 47 800 kroner, for første gang noensinne. I skrivende stund ligger verdien fremdeles på dette nivået, men mindre svingninger er fremdeles hyppige.

Grafen viser utviklingen i Bitcoin-verdien i løpet av de siste tre månedene. Foto: CoinMarketCap

Tredobling på fem måneder

I midten av august meldte vi at Bitcoin for første gang hadde nådd en verdi på over 4000 dollar, så verdien har altså hatt en kraftig oppsving bare de siste par månedene. Så sent som i mai lå verdien på kun 2000 dollar, som altså betyr at verdien har tredoblet seg på fem måneder.

Den store verdiøkningen innebærer at Bitcoins samlede markedsverdi også brøt den magiske grensen på 100 milliarder dollar i løpet av helgen, som statistikken hos CoinMarketCap viser.

Den samlede verdien på alle digitale valutaer ligger nå på 171,5 milliarder dollar hos CoinMarketCap, opp fra 137 milliarder dollar i midten av august. Dette tallet omfatter de 100 største digitale valutaene i verden, og Bitcoin er altså størst med meget solid margin.

Analytikere har i forbindelse med de forrige milepælene spådd at verdiveksten ville fortsette, noe de altså har fått rett i hittil. Hvor lenge veksten fortsetter er imidlertid vanskelig å si, da Bitcoin som kjent har hatt en uforutsigbar verdiutvikling historisk sett.

