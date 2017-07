Besøk romstasjonen i Street View

I dag er det fullt mulig å legge ut på langtur i Googles Street View, og får du lyst kan du besøke alt fra muséer til Doctor Whos Tardis. I dag er imidlertid et langt mer ekte romskip lagt til i tjenesten; ISS, eller Den internasjonale romstasjonen om du vil.

– Bare størrelsen på romstasjonen ... den er diger! Den er utrolig stor, og jeg skulle ønske folk kunne få se den med sine egne øyne. Det er grunnen til at vi i fremtiden håper å kunne gjøre den mer tilgjengelig med prosjekter som Google Street View, forteller ESA-astronaut Thomas Pesquet i lanseringsvideoen for tjenesten.

Og nå ruller altså løsningen ut i Street View, og i pressemeldingen forklarer Google at samtlige femten moduler av romstasjonen blir tilgjengelig i tjenesten, slik at du kan se deg om overalt der astronautene oppholder seg mens de er ombord.

Googles lanseringsvideo for Den internasjonale romstasjonen i Street View.

De mange ulike modulene er enkle å bla seg rundt i, og svært rikholdige på kabler og flerbruksutstyr både i gulv og tak, eller tak og gulv, alt ettersom hvordan man er orientert.

Foruten romdraktene som henger synlige inne i tunnelen er det ikke så godt å si hva som er hva her. Heldigvis har Google lagt til notater om viktige ting i omgivelsene, slik at man kan klikke på dem og finne ut hva de er.

Metodene utforsket på bakken - og brukt i rommet

Her er for eksempel tredemøllen astronautene bruker til å løpe på merket av. I Street View ser det ut som om møllen er plassert på en av stasjonens vegger, men i vektløs tilstand spiller det ingen større rolle hva slags vei man er orientert når man løper.

I sin bloggpost om prosjektet forklarer Thomas Pesquet at bildene ikke ble tatt med de vanlige metodene som brukes for å sanke Street View-innhold. I stedet ble det først gjort forsøk på bakken for å finne frem til metoder som fungerte med utstyret som allerede var ombord på romstasjonen.

Så fort de hadde funnet riktige løsninger ble bildene tatt i romstasjonen, og sendt ned for sammensying på bakken igjen.

Her finner du ISS-modulene i Street View

Det ser ikke ut til at det går an å bevege seg fra modul til modul helt sømløst, så her er lenkene til de ulike modulene i Street View:

Romstasjonen er ikke det eneste som har blitt dokumentert på uvanlig vis i Googles tjeneste. Her kan du lese om da befolkningen på Færøyene brukte sauer til å fange inn Street View-innhold.