Ber Homenet droppe «grenseløse» hastigheter

Tek.no skrev nylig om Homenets nye bredbåndsabonnement Internet Unlimited. I den forbindelse kontaktet Inside Telecom, vårt søsternettstedet, Forbrukerombudet for å få svar på noen spørsmål om bruken av begrepet «ubegrenset» til markedsføringsformål.

Nå har Forbrukerombudet sett på saken, og sendt et brev til Homenet. Forbrukerombudet slår fast at slik det fremgår av markedsføringen, er bruken av begrepet «unlimited» egnet til å villede forbrukerne og få dem til å ta valg de ikke ellers ville tatt.

Da Homenet lanserte Internet Unlimited, opplyste selskapet til Tek.no at kapasiteten ville være begrenset oppad til 1 Gbit/s. For kunder som i dag betaler 599 kroner for en gigabitlinje hos Homenet, betyr det nye produktet at de i realiteten bare risikerer å få lavere kapasitet til samme pris.

Kan måtte skifte produktnavn

Homenet-sjef Nina Vesterby lover å rette seg etter pålegg fra Forbrukerombudet. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Forbrukerombudet påpeker at de heller ikke finner noe om kapasitetsbegrensningen på Homenets hjemmesider, eller i markedsføringen av det nye produktet.

– Vi ber dere om å endre eller stanse markedsføringen av fiberbredbånd med produktnavnet Internett Unlimited, samt påstander om at abonnementet «fjerner alle begrensinger» i hastighet. Vi ber i tillegg om at dere inntar informasjon om hastighet på fiberbredbåndet i markedsføringen, skriver Forbrukerombudet i brevet datert 25. januar.

Homenet har fått frist til 1. februar med å endre markedsføringen i tråd med Forbrukerombudets retningslinjer. Fristen til å svare på ombudets brev er satt til samme dag.

Homenet-sjef Nina Vesterby forsikrer at de vil rette seg etter markedsføringsloven.

– Når det gjelder brevet fra Forbrukerombudet så vil vi komme med tilsvar på dette innen fristen som er satt. Vi har til hensikt å samarbeide med Forbrukerombudet og vil tilpasse oss dersom vi er i konflikt med den lovgivningen som foreligger.

Lavere effektiv makshastighet

– Vi ønsker at internettkundene i Norge skal ha en enklere hverdag. De skal ikke behøve å forholde seg til hastighet og kapasitet. Det er derfor vi har lansert vårt konsept «Internet Unlimited». Her er tanken at kundene skal få oppleve å kunne bestille bredbånd uten de fartsgrensene de har blitt vant til hos andre operatører i dag.

– De kundene som kan kjøpe produktet hos oss får teknisk sett levert et symmetrisk 1 Gbit/s-produkt. Det vil si at vi leverer én gigabit per sekund opp og ned til kunden, med vanlige forbehold på slike hastigheter, noe som gjør at kunden vil oppleve å få noe lavere effektiv makshastighet, sier Vesterby til Inside Telecom.

Vesterby understreker at skal kunden oppleve topphastighetene i et slikt abonnement, krever det også at kunden har oppdatert og riktig utstyr.

– Det er i Norge i dag over 700 000 aksesser basert på fiber, og området vokste med nesten 120 000 aksesser i 2016. Fiberproduktene kan gi langt høyere hastigheter enn det vi tradisjonelt har sett på annen infrastruktur. Likevel er snitthastigheten på bredbånd i Norge under 40 Mbit/s. Grunnen til at det er slik, mener vi er en kombinasjon av pris og produkt som tilgjengeliggjøres for kundene, og prisene for høye hastigheter hos våre konkurrenter er langt over den betalingsvilligheten kunden har. Slik er det ikke hos oss, avslutter Vesterby.

