Ber FBI etterforske viral app

Mobilappen FaceApp har tatt verden med storm den siste tiden. Nå ber amerikanske politikere FBI etterforske appen, skriver nyhetsbyrået AP ifølge Ritzau.

Firmaet som står bak den populære appen, som viser deg hvordan du vil se ut når du blir gammel, er fra Russland. Det har fått alarmklokkene til å ringe blant demokratene i det amerikanske senatet.

– FaceApp kan utgjøre en nasjonal trussel, og sette privatlivet i fare til flere millioner amerikanere, skriver mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, i et brev til FBI ifølge Ritzau.

Videre skriver han at det vil være «dypt forstyrrende dersom personlig informasjon blir gitt videre til en fremmed makt som aktivt er i cyberkrig med USA».

Flere er kritiske til personvernet i appen. «FaceApp kan ikke garantere sikkerheten til informasjonen du overfører til FaceApp, eller garantere at informasjonen appen har tilgang til ikke blir lekket, endret eller ødelagt», står det i appens personvern-avtale ifølge MSN.

– FaceApp sier også at de kan dele brukerdata og brukerinformasjon med andre selskaper av samme type, sier ABC News' sjefs businesskorrespondent Rebecca Jarvis.

Nettstedet skriver også at personvern-avtalen til appen ikke er endret siden 2017.

– Du gir bort tilgangen til telefonen din, alle kontaktene dine, alle bildene dine. Når du har gitt tilgang, har du gitt bort alt. Det er slik de tjener penger på appen. Gratis er ikke gratis. De gir bort informasjon om deg, fortsetter Jarvis.

Selskapet sier at de normalt sletter «de fleste» bildene innen 48 timer, men innrømmer at det ikke er lett å bevise det. De sier også at de ikke bruker andre bilder enn de bildene du selv velger, det har også en rekke sikkerhets-eksperter bekfretet at de ikke gjør, skriver Wired.com.

Nettstedet skriver også at man kan be selskapet slette all din data ved å sende en forespørsel via «meld fra om feil»-fanen i appen.

– Vårt kundesenter er overbelastet for øyeblikket, men disse forespørslene prioriteres, sier utvikler Yaraslav Goncharov ifølge Wired.com.

Selskapet påpeker også at serverne de bruker er amerikanske, fra Amazons sky-løsning, og at data ikke blir sendt til Russland.

– Jeg tror dette får oppmerksomhet fordi det er en russisk utviklet app. Folk gir bort bildene sine til en rekke apper. Dette er ikke et unikt problem for FaceApp, sier Christine Bannan, som jobber med beskyttelse av din elektroniske data.

Wired skriver at FaceApps personvern-avtale ikke er nevneverdig ulik blant annet Facebooks personvern-avtale.

Ifølge MSN er det onsdag rundt 80 millioner brukere av FaceApp.