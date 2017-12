Spotify og Deezer ber EU om hjelp til å holde Apple unna

Misbruk av markedsmakt er alltid et hett tema i EU. Microsoft har tidligere blitt felt for det, og nå har europeiske strømmetjenester rettet skytset mot Apple, Amazon og andre amerikanske giganter. Financial Times melder at sjefene i Spotify og Deezer nå har bedt om EU-hjelp til å begrense Apples markedsmakt.

Daniel Ek og Hans-Holger Albrecht i henholdsvis Spotify og Deezer har sendt brev til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, der de ber EU sørge for like vilkår ved å stoppe plattformer som misbruker sin posisjon.

Spotify har forøvrig klaget på Apple flere ganger - sist nå i sommer. Flere av klagene har vært over omtrent samme lest, og inngår tilsynelatende i et arbeid for å holde fokus på problemstillingen hos EUs lovgivere.

Tar ekstra betalt for videresalg i egen plattform

Hovedklagen handler om hvordan Apple behandler betalinger for tjenester i sitt økosystem. Dette har også tidligere vært et vanskelig tema, ettersom Apple tar 30 prosent av kjøpsprisen for tjenester solgt gjennom App Store. Dermed må selskaper som selger abonnementstjenester i og utenfor App Store enten ta høyere pris i App Store, eller leve med lavere inntekter på abonnementene.

Når Apple selger sine egne tjenester gjennom samme system går naturligvis alle pengene rett i selskapets skuffer.

Det klages også på at Apple ikke gir selskapene tilgang på brukerdata.

Den europeiske vaktbikkja

EU har tradisjon for å fungere som vaktbikkje for selskapene som konkurrerer om europeiske markedsandeler. For snart femten år siden handlet det blant annet om hvordan Microsoft ble oppfattet å snike seg inn på markedet for medieavspillere og servere gjennom utbredelsen av Windows. En konflikt som ledet til at Windows dukket opp i en EU-utgave der Windows Media Player rett og slett ikke var inkludert.

Krangling mellom nettleserutviklerne i USA førte dessuten til at Microsoft måtte gjøre nettleservalget reelt for Windows-brukere, men var i utgangspunktet ikke en EU-konflikt.

I disse dager er det kanskje først og fremst Google og Apple som har fått smake pisken. Google ble idømt en gigantbot for å misbruke markedsmakt i sommer. Da dreide det seg om pristjenester og reisetjenester av typen som konkurrerer med eksempelvis Trip Advisor.

På vei mot felles digitalt marked

Litt på siden av denne problematikken ligger konflikten rundt hvordan selskaper skatter innenfor EU, og praksisen der man «shopper rundt» etter de beste skattefordelene. Men likefullt ser Apple ut til å måtte jenke seg i denne saken, og betale en heftig baksmell (E24.no) etter å ha sluset mesteparten av skatten sin gjennom Irland.

EU har de siste årene jobbet løpende med det som kalles Digital Single Market, som nettopp går ut på å prøve å få Europa til å bli enklere for selskaper som er i etableringsfasen. Kontrasten til dette er markeder som Kina og USA, som har noen kritiske fordeler sammenliknet med europeiske satsinger; enorme masser av mulige kunder som alle snakker samme språk, og i stor grad lever under like reguleringer.

I Europa har vi ikke den fordelen, ettersom vi har veldig mange språk og veldig mange lokale reguleringer.

Heldigvis er musikk et språk som pleier å funke på tvers av landegrenser.