BenQ har ikke gitt seg ennå – Lanserer stilren skjerm med en unik funksjon

Den taiwanske produsenten BenQ hører vi ikke så mye fra for tiden, og heller ikke på årets CES-messe var selskapet nevneverdig representert. Nå har selskapet imidlertid avduket en ny skjerm med en litt annerledes egenskap.

Den nye skjermmodellen heter PD2710QC og har som navnet antyder en skjermstørrelse på 27 tommer. Det som først og fremst gjør at modellen skiller seg ut er at den kommer med innebygget USB Type-C-dokkingstasjon.

«Ultramoderne»

Dette gjør skjermen ifølge BenQ til den første i sitt slag i verden, og innebærer altså at modellen kan nyttiggjøres på en god del flere måter ennå å bare vise bilder, gitt allsidigheten til USB Type-C-standarden.

BenQ PD2710QC. Foto: BenQ

Utover dette beskrives skjermen som en modell som retter seg mot grafiske designere. Den har et «ultramoderne» ytre med smale rammer og en grå metallstruktur som etter bildene å dømme fremstår som ganske stilren.

Av tekniske spesifikasjoner har skjermen ellers QHD-oppløsning på 2560 x 1440 piksler, IPS-panel og i stand til å vise 100 prosent av sRGB-fargeskalaen. Skjermen kommer videre med teknologi for å minimere flimring og blått lys for å sikre at skjermen er behagelig å bruke over lengre tid.

Utover dette foreligger det ikke så mange flere tekniske detaljer. Pris og lanseringsdato er ennå ikke kjent.

