Bekreftet: USB-Type C blir ikke like rask som først antatt

Det anvendelige USB-formatet utvikles stadig, og nå er en ny versjon definert. Det betyr i praksis at enheter som bruker USB Type-C-kontakten i fremtiden vil bli enda raskere.

USB-standarden tar nå et byks fra versjon 3.1 Gen 2 til versjon 3.2. En av de store forandringene ligger i hvor rask du kan overføre data, hvor du i dag maksimalt kan tyne ut 10 Gbit/s (1,25 GB/s)

Kun USB Type-C som blir raskere

Denne hastigheten kan du oppnå med både USB Type A og C, mens den nye versjonen kun tar for seg Type-C.

Overføringshastigheten stiger med den nye USB 3.2-versjonen til 16 Gbit/s (2,0 GB/s), som altså betyr en økning på 60 prosent. Det gikk lenge rykter om at denne hastigheten skulle dobles fra dagens nivå til 20 Gbit/s, men det ble altså ingenting av.

Generasjon Hastighet Porttyper USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s (0,625 GB/s) USB Type-A / Type-C USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s (1,25 GB/s) USB Type-A / Type-C USB 3.2 16 Gbit/s (2,0 GB/s) USB Type-C

Støttes av noen eksisterende kabler

Har du noen USB 3.1 Gen 2-kabler så er sjansen der for at du kan fortsette å bruke disse når produkter med støtte for den nye standarden dukker opp.

Måten du sjekker dette på er om kabelen er sertifisert for Super Speed 10 Gbit/s. Har du en kabel som klarer dette er det altså gode muligheter for at du kan bruke denne videre.

Det står ikke nevnt noe om hvor fort vi vil få se de første produktene med USB 3.2-støtte, men trolig skriver vi fort 2018 før noe kommer i butikken.

