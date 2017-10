Røpet av MSI: Nvidia slipper GTX 1070 Ti

For et par uker siden ble det kjent at Nvidia snuste på å introdusere et nytt familiemedlem i GTX 10-serien, nemlig GTX 1070 Ti.

Siden har det angivelige kortets spesifikasjoner lekket, og nå er all tvil om at et GTX 1070 Ti virkelig er på vei blåst av banen. Nvidia-partneren MSI har nemlig bekreftet GTX 1070 Ti gjennom en nylig programvareoppdatering til sitt overklokkingsverktøy, AfterBurner.

I endringsloggen til dette overklokkingsverktøyet kommer det frem at støtte for GTX 1070 Ti nå er på plass.

Helt spesifikt forteller endringsloggen at MSI har gjort følgende justeringer for AfterBurner: «Added core voltage control for reference design NVIDIA GeForce GT 1070 Ti series graphics cards», noe som altså plasserer den berømte katta langt utenfor sekken.

Nesten like kraftig som GTX 1080

Nvidia GeForce GTX 1070. Foto: Nvidia

Kortet skal visstnok bli en slags mellomting mellom GTX 1070 og GTX 1080, og vil ifølge foreløpig lekkede spesifikasjoner bli nesten like kraftig som sistnevnte. Den samlede ytelsen skal ligge på 7,8 teraflops, der 1080 og det vanlige 1070-kortet byr på henholdsvis 8,2 og 5,8 teraflops.

GTX 1070 Ti skal videre ha 2432 streamprosessorer, der GTX 1070 har 1920 og GTX 1080 har 2560. Også antall teksturenheter er økt fra 120 til 152 stykker. Igjen, nesten like mange som GTX 1080 har.

På minnefronten skal det være snakk om å benytte seg av GDDR5-minne fremfor GDDR5X-minne som er i aksjon hos storebror GTX 1080. En kilde Nordic Hardware har snakket med spekulerer i om det rimeligere GDDR5-minnet, sammen med nesten like mange streamprosessorer som storebroren, er et forsøk fra Nvidias side på å gjøre GTX 1070 Ti mer attraktivt for «miners». Sistnevnte har så langt tatt beslag på mange av de nye RX Vega 56-kortene, som ikke er å finne i butikk for spillere.

Ellers skal GTX 1070 Ti være en smule høyere klokket enn GTX 1070 ut av boksen. Du kan se alle de ryktede spesifikasjonene sammenlignet med dagens kort i GTX-serien i tabellen under.

GTX 1070 Ti skal ifølge de seneste ryktene lanseres 26. oktober og bli tilgjengelig i butikk fra 2. november. Tredjepartsprodusenter skal allerede være godt i gang med å lage egne varianter av det nye kortet, så vi forventer flere modeller enn Nvidias Founders Edition i starten av november.

Prisen skal, som ytelsen, ligge midt mellom GTX 1070 og GTX 1080. Disse ringrevene er priset til henholdsvis omtrent 4000 kroner og 5000 kroner.

Snuser du på en grafikkoppgradering i høst?

(Kilder: Videocardz, Nordic Hardware)