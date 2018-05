Hyundai Norge sier ryktene om batterimangel bare er tull

Hyundai Ioniq er per dags dato den aller mest effektive elbilen på markedet, med et forbruk som ligger ned mot én kilowattime per mil i sommerhalvåret.

Selv med et batteri på «magre» 28 kWh bør den dermed kunne gå 250 kilometer under greie forhold.

Batterimangel?

Nå melder bransjenettstedet Electrek om en melding sendt fra Hyundai sentralt til Hyundai-forhandlere i Canada hvor det varsles at en global batterimangel gjør at de stenger ordreinngangen på 2018-modellen av elbilen, og at de i stedet åpner forhåndsbestilling av 2019-modellen med levering fra og med juli.

Notatet foreslår også at forhandlerne i stedet forsøker å dytte kundene over på hybrid- eller plugin-hybridvariantene av bilen, som det begge skal være god tilgjengelighet på.

Hyundai Norge sier allokeringene til det norske markedet fortsatt er de samme. Foto: Hanne Hattrem, VG

– Ingen kjennskap til

I Norge var det ved utgangen av mars registrert 3255 helelektriske Hyundai Ioniq, ifølge Elbilforeningens statistikk, som baserer seg på Motorvognregisteret.

Om den påståtte batterimangelen har produktsjef Øyvind Knudsen i Hyundai Norge følgende å si:

– Bare tull, så vidt oss bekjent. Det er et brev som har versert i sosiale medier en stund fra Canada, som vi ikke har noen annen kjennskap til. Vi har med andre ord ingen offisiell informasjon som tilsier at dette skulle være korrekt.

– I alle tilfeller påvirker det ikke norske leveringer på noe vis, og vi har fortsatt den samme allokeringen som vi har hatt. Leveringstiden på Ioniq Electric er i dag 6-8 måneder, avhengig av farge- og utstyrsvalg, sier Knudsen, som opplyser at det eneste nye på 2019-modellen vil være at bilen får tretthetsvarsler som standard.

Hyundai Kona Electric skal være på norske veier om bare få måneder, men fortsatt er prisen i det blå. Foto: Hyundai

Fortsatt ingen Kona-pris

Han sier også at det betyr at det ikke er noen endringer for Kona Electric, som skal være på norske veier på sensommeren. 20000 nordmenn har skrevet seg opp på interesselista, noe som gjorde at Hyundai nylig valgte å stenge for nyregistreringer.

Hyundai meldte i vinter at de håpet å presentere prisene for Kona Electric i løpet av mars, men det har drøyet og vart, og fortsatt har de ingenting å melde.

– Nei, dessverre. Vi håper på å kunne presentere noe snart, men har ingenting å dele enda.