Vipps nekter barna til Ragnhild å bruke tjenesten

– Jeg har to ungdommer på 13 og 14 år som ble veldig glade da Vipps varslet at tjenesten deres nå var tilgjengelig for barn under 15. Men i oppsettsprosessen fikk de beskjed om at den andre forelderen ikke har Vipps, og at de derfor ikke kunne fullføre, sier Ragnhild Fossheim til Tek.no.

For å aktivere appen trenger barnet bare godkjennelse fra én av foreldrene, men for å kunne sende penger må begge foreldrene gi samtykke. Foto: Vipps

Hun har alene foreldreansvar for de to barna, og har hatt det siden barna ble født. Hun sier at begge barna både har bankkontoer, bankkort, nettbank og BankID uten at det har bydd på problemer utover at dokumentasjonen på foreldreansvar har måttet leveres manuelt.

Dette er ikke mulig hos Vipps, som henter informasjonen sin fra Folkeregisteret. Der finnes kun informasjon om hvem som er barnas foreldre, ikke hvem som har foreldreansvaret.

– Ungene har brukt Vipps mye tidligere, men da har vi vært nødt til å gå gjennom min. Mange idrettsarrangementer og lignende godtar jo nærmest ikke noe annet enn Vipps i dag, og barna ble både lei seg og frustrerte da de ikke kunne ta i bruk Vipps likevel. De opplever det som urettferdig, sier Fossheim.

– Nesten diskriminering

– Det er mange grunner til at folk ikke har foreldreansvar for barna sine, og dette går utover dem. Det er tøft nok å være aleneforelderbarn fra før, og for vennene deres med gifte foreldre er det enkelt å få Vipps. Jeg vil nesten kalle det diskriminering, sier Fossheim.

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps sier en løsning for barn med aleneforsørgere er høyeste prioritet. Foto: Vipps

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps sier at det ikke er riktig at begge foreldrene må samtykke for at barna skal få Vipps-profil, men at det begrenser mulighetene til å motta og be om penger. For å kunne sende penger er de nødt til å ha samtykke fra begge foreldrene.

– Vipps henter informasjon om foreldre-barn-relasjoner fra Folkeregisteret, men har ikke hjemmel til å få tilgang til taushetsbelagt informasjon om endringer i foreldreansvaret. Det vil derfor være visse tilfeller der Vipps ikke støtter opprettelse av Vipps for en under 15 år. Loven skiller på hvilke opplysninger vi kan få tilgang til, derfor er det forskjell på opplysninger om foreldre-barn-relasjoner og opplysninger om endringer i vergeforhold, sier hun.

Les også: Slik kommer du igang med Google Pay

– Høyeste prioritet

Kjærnes sier barn med kun én verge kan få Vipps om det er slik at de har mistet en av foreldrene.

– Det finnes altså ingen mulighet til å sende inn dokumentasjonen på vergeforhold selv?

– Nei, dessverre er det ikke mulig per i dag, men dette jobber vi med å få løst på en god måte for de brukerne de gjelder. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenesten, og en god løsning for eneforsørgere er vår høyeste prioritet i videre utvikling, sier Kjærnes.

Fossheim sier på sin side at hun venter på en løsning.

– Dette ble lansert som en stor nyhet, det burde vært mer gjennomtenkt, sier hun.

Ikke i alle banker

Et annet tema som har vært i vinden etter at Vipps for barn ble lansert nylig, er at ulike banker har ulike kriterier for å opprette konto for barn. Sbanken tillater for eksempel ikke egne kontoer for barn under 15 år – som betyr at deres brukere under 15 år ikke kan bruke Vipps. De kan imidlertid ha såkalt Ungdomskort, som er knyttet til en av foreldrenes kontoer.

– Det er et par banker som ikke tilbyr Vipps for de under 15 år, som Sbanken. Alle bankene som er tilkoblet Vipps må gjøre en utviklingsjobb i egne systemer. Vi jobber aktivt med å få med alle norske banker, og håper vi snart har dem med i tjenesten, sier Kjærnes.