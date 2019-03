BankID nede for Telenor-kunder

Den sikre verifiseringstjenesten BankID på mobil er nede for telling for Telenorkunder.

Forsøker du å logge inn et sted og bruker BankID på mobil for å verifisere identiteten din, vil du trolig ikke motta den riktige koden før tiden renner ut, og du blir møtt av en feilmelding.

Sier feilen ligger hos Telenor

Nedetiden blir bekreftet på BankIDs nettsider:

"Vi har dessverre problemer med BankID på mobil for Telenor-kunder i dag. Vi jobber med saken og håper tjenesten er i orden om ikke lenge."

I mellomtiden oppfordres kunder til å bruke vanlig BankID via en fysisk kodebrikke, og hopper dermed over verifiseringen gjort via mobilnettet.

Hanne Kjærnes, kommunikasjonsansvarlig hos BankID, sier feilen ligger hos Telenor.

SMS-feil har skapt problemer

Telenor bekrefter problemene:

– Telenor opplever for tiden ustabilitet med SMS. Det er dette som fører til problemene med Bank ID på mobil, sier Magnus Line, Informasjonssjef i Telenor Norge, til Tek.no.

– Vi vet ikke om det berører alle Telenor-kunder, men våre teknikere jobber med feilsøk og retting. Vi har godt håp om en snarlig løsning på problemene.

– Er det noen grunn til å tro at ikke alle kunder er berørt?

Teknikerne jobber med å kartlegge omfanget, men det meste tyder på at alle kunder er berørt, medgir Line.

Han oppgir også at Telenor hadde 2 952 000 mobilkunder ved utgangen av 2018.

Saken oppdateres