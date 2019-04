Bang & Olufsens nye TV har «vinger» som bretter seg ut når du skrur den på

Bang & Olufsen er kjent for sine dyre og ekstravagante TV-er, men årets modell tar muligens kaka.

Den nye Beovision Harmony kommer nemlig med høyttalerpaneler som delvis skjuler TV-en når den er av, og som folder seg ut, nærmest som vinger, når du skrur den på.

Vingene er laget av eik og aluminium, men det finnes også en litt mer nøytral variant i grå.

LG-panel

I likhet med LGs rulle-TV har den altså en motor som hever og senker TV-en, men dette er likevel en helt vanlig, flat OLED-TV på 77 tommer og med 4K-oppløsning.

Her er en video som viser skjermen i aksjon:

– Fantastisk bildeytelse kombinert med virkelig oppslukende lyd sikrer en fortryllende seeropplevelse. Men nærværet av en stor skjerm er sjelden et velkomment tillegg til stuer. Med Beovision Harmony ville vi lage et meningsfylt objekt for interiøret som reduserer det visuelle nærværet til TV-en og omdanner den til noe folk kommer til å utvikle en emosjonell tilknytning til, sier Bang & Olufsens markedsdirektør John Mollanger i en pressemelding.

Selve panelet er det LG som leverer, i likhet med OLED-TV-ene til mange andre merker, og mer konkret skal det være et C9-panel «optimert for Bang & Olufsen».

Grensesnittet er også LGs WebOS, som vi i mange tilfeller i det siste har skrytt av at gir en god brukeropplevelse.

Slik vil TV-en se ut med høyttalerne brettet ned. Foto: Bang & Olufsen

Multiromsstøtte

TV-en vil dessuten støtte både Apples Airplay 2 og Googles Chromecast, og vil også fungere som en multiromshøyttaler i kombinasjon med Bang & Olufsens andre multiromsprodukter – og sannsynligvis produkter fra mange andre merker, med tanke på at den har Airplay 2 ombord. Harmony har dessuten dekoder for opptil 7.1-surroundlyd.

Prisen er selvfølgelig det store aberet, slik det gjerne er med produkter fra danskene i Bang & Olufsen. Forventet pris er 18 500 euro, altså snaue 180 000 kroner, og den skal være klar for salg i oktober.

LGs C9-TV-er er foreløpig ikke i salg i Norge, men forgjengeren C8 i 77-tommers-versjon koster til sammenlikning cirka 58 000 kroner i skrivende stund.

TV-en vises frem på Milan Design Week denne uka.