Avis: Huawei har stoppet mobilproduksjon

Den kinesiske mobilgiganten Huawei har blitt en av de viktigste brikkene i den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

Etter å ha mistet en rekke viktige partnere, som Google, Intel, ARM og Qualcomm, skal Huawei nå ha stanset flere produksjonslinjer av nye mobiler på Foxconn-fabrikken.

Det melder den kinesiske avisen South China Morning Post, som har blitt sitert bredt på nettet det siste døgnet. Informasjonen skal de ha fått fra anonyme kilder med nær kjennskap til situasjonen i Foxconn.

Foxconn er et enorm produksjonsselskap som setter sammen og produserer mobiler for en rekke forskjellige selskap, deriblant Apple, Xiaomi og Huawei. Ifølge South China Morning Post skal Foxconn ha fått en direkte beskjed fra Huawei om å kutte produksjonen av flere Huawei-mobiler.

– Dette er den klareste indikasjonen på at USAs svartelisting begynner å få konsekvenser for Huaweis mobilbusiness uten for Kina, skriver nettstedet Tech Crunch.

Må revurdere

Huawei har ikke direkte kommentert situasjonen, men i et intervju skal Honor-sjefen Zhau Ming ha stilt seg tvilende til at de når målet om å bli verdens største mobilprodusent i 2020.

– Nå som denne nye situasjonen har oppstått er det for tidlig å si hvorvidt vi kommer til å klare målet vårt, sa Zhau. Honor er heieid av Huawei og har også blitt rammet av den amerikanske handelsblokkaden.

Ikke kjent med produksjonskutt

Da Zhau ble spurt om produksjonskutt av Huawei-mobiler, skal Honor-sjefen ha sagt at han ikke var kjent med situasjonen. I stedet sa han at alle de nye utfordringene gjør dem sterkere. Intervjuet ble gjort i forbindelse av lanseringen av selskapets nye flaggskip i Honor 20-serien, skriver South China Morning Post.

Samarbeider med Google igjen

På fredag kunne vi melde at Huawei nok en gang var i Googles betaprogram, noe som kunne tyde på at de to selskapene hadde begynt å samarbeide igjen. Fire organisasjoner som kuttet medlemskapet til Huawei i begynnelsen av uken, reverserte avgjørelsen mot slutten av uken.

Likevel er Huaweis fremtid svært usikker, og de fremstår fortsatt som en viktig brikke i handelskrigen mellom USA og Kina, hvor Trump skal ha eksplisitt sagt at Huawei kan bli en del av avgjørelsen deres.