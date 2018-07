Audi bekrefter lanseringsdatoen for e-tron quattro

Audi varsler i dag at de vil vise frem produksjonsutgaven av e-tron quattro 17. september i San Francisco.

Audi hadde opprinnelig planlagt å vise frem sin nye elbil på et arrangement 30. august i Brussel, men dette ble omgjort. Flere kilder mente det hadde noe å gjøre med at Audi-sjef Rupert Stadler ble arrestert i forbindelse med dieselskandalen, men Audi hevdet selv at de rett og slett ville flytte lanseringen til USA.

Dette blir første gang vi får høre de endelige spesifikasjonene, og ikke minst hva som blir prisen.

Hva blir prisen?

Audi har tidligere offentliggjort at bilen vil koste fra rundt 80 000 euro i Tyskland, som fratrukket norsk moms blir cirka 640 000 norske kroner. Dette ligger ikke an til å være et så verst anslag, skal vi tro våre kilder i Audi Norge.

Det vil plassere bilen omtrent på nivå med Jaguar i-Pace (599 900 kroner i billigste utgave), og den vil være noe billigere enn Tesla Model X, som starter på 703 720 kroner.

Av disse har e-tron blitt varslet at skal få et batteri på 95 kWh. i-Pace har 90, mens Tesla Model X starter på 75 kWh.

I motsetning til i Norge, hvor interessenter lenge har hatt muligheten til å betale inn et depositum for å sikre seg en plass i køen, har ikke potensielle kunder i USA hatt noen slik mulighet. Dette vil åpnes etter lanseringen, melder Audi.

Siden bilmessen i Geneve tidligere i år har Audi vist frem e-tron quattro i kamuflasje. Linjene er litt mindre dramatiske enn i konseptmodellen. Foto: Audi

Digitalt økosystem

De varsler også at de lager et «digitalt økosystem», hvor reservasjonsholderne vil kunne følge hele prosessen på nett.

PR-sjef Morten Moum i Audi Norge sier de ikke vet så mye enn det de har gått ut med i pressemeldinger.

Han sier de har rundet 4800 reservasjoner i Norge, og at det fortsatt er tidlig i 2019 som gjelder.

– Det er dog verdt å nevne igjen at hengerfeste blir tilgjengelig som tilvalg, da muligheten for hengerfeste er viktig for norske kunder, sier Moum.

Dette er noen nøkkelpunkter fra det vi ellers vet om e-tron så langt.

En estimert rekkevidde på «over 400 kilometer» etter WLTP-standarden.

430 hestekrefter, med mulighet for boost til 496 hestekrefter i korte perioder

Firehjulsdrift

Elektronisk begrenset topphastighet på 210 km/t

Hurtiglading med opptil 150 kW effekt.

Kan leveres med kameraer i stedet for sidespeil.

Konseptmodellen har en drag-koeffisient på lave 0,25.

Nylig viste de også frem interiøret i bilen.